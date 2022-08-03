Prida Ödülleri Sahiplerini Buldu 2 Ödül Med Partners’ın Oldu

Uzun soluklu iş birliği ve iletişim emektarları ödülleriyle birlikte toplam 52 ödülün verildiği bu yılki organizasyonda, 2 ödül de sektörün köklü ajanslarından Med Partners Reklam ve Halkla İlişkiler Ajansı’nın oldu. Med Partners Ajans Başkanı Binnur Akay, iletişim sektöründe 20 yıldan daha uzun süre bulunarak çalışmalarıyla hem sektöre katkı sağlayan hem de sonraki kuşaklara yol göstericilik yapan iletişimcilere verilen “Sektöre Gönül Veren Usta” ödülüne layık görüldü.

Med Partners Müşteri Direktörü ve Ajans Başkan Yardımcısı Müge Akay’a ise 10 yıldan uzun süredir sektörde görev yapan değerli isimlere sunulan “İstikrar Örneği İletişim Emektarı” ödülü verildi.