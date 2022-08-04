Lojistik Özel Dosya: Gıda Ve Soğuk Hava Taşımacılığı

Soğuk Hava Taşımacılığı Nedir?

Soğuk Hava Kargo, yapısı gereği sıcaklık, nem ve basınç durumlarında; çevresel faktörlere de bağlı olarak bozulma ya da çürüme ihtimali olan kargolara bozulabilir kargo denir. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık, yumurta, ilaç ve canlı organ gibi ürünler bu sınıfta yer alır. Bu ürünlerin alıcısından alınmasıyla başlayan taşımacılık süreci, maddelerin yapısına uygun olarak dizayn edilir ve paketleme, ambalajlama, taşıma aşamalarında gerekli önlemler alınır. Bozulabilir kargoların taşınmasında en sık rastlanan bu taşıma şekli, soğuk hava kargo ya da soğuk zincir kargo olarak da bilinen hava kargo çeşididir.

Gıda sektörü başta olmak üzere bozulabilir niteliğe sahip ürünlerin taşınmasında önemli bir yere sahiptir.

Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.