Lojistik Özel Dosya: Gıda Ve Soğuk Hava Taşımacılığı
Ekovitrin dergisi her sayısında olduğu gibi Ağustos sayısında da Lojistik sektörünü mercek altına aldı. 'Gıda Ve Soğuk Hava Taşımacılığı' başlığıyla Ağustos sayısında geniş yer bulan dosya haber Lojistik temsilcimiz Harun Reşit Tığlı tarafından hazırlandı. Sektörün duayen isimleri, firmaları ve alanında uzman isimlerin görüşlerine yer verilen ' Gıda Ve Soğuk Hava Taşımacılığı' dosya haberi Ağustos sayısında okuyucusuyla buluştu.
Soğuk Hava Taşımacılığı Nedir?
Soğuk Hava Kargo, yapısı gereği sıcaklık, nem ve basınç durumlarında; çevresel faktörlere de bağlı olarak bozulma ya da çürüme ihtimali olan kargolara bozulabilir kargo denir. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık, yumurta, ilaç ve canlı organ gibi ürünler bu sınıfta yer alır. Bu ürünlerin alıcısından alınmasıyla başlayan taşımacılık süreci, maddelerin yapısına uygun olarak dizayn edilir ve paketleme, ambalajlama, taşıma aşamalarında gerekli önlemler alınır. Bozulabilir kargoların taşınmasında en sık rastlanan bu taşıma şekli, soğuk hava kargo ya da soğuk zincir kargo olarak da bilinen hava kargo çeşididir.
Gıda sektörü başta olmak üzere bozulabilir niteliğe sahip ürünlerin taşınmasında önemli bir yere sahiptir.
Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.
- UTİKAD BAŞKANI AYŞEM ULUSOY: SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞINDA MODLAR
- ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ EĞİTİMLERDEN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ MUAMMER ÜNLÜ: TÜRKİYE’DE HER YIL ORTALAMA 16 MİLYON TON SEBZE MEYVE ÇÖPE GİDİYOR
- İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ, LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI DR. HALUK R. CEZAYİRLİOĞLU: TARIMSAL TEDARİK ZİNCİRİNDE SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ NİÇİN ÖNEMLİ?
- SEYİR MOBİL GENEL MÜDÜRÜ YAKUP KÜÇÜK: “KULLANICILARIMIZA ÇOK BÜYÜK MALİYET AVANTAJI SAĞLIYORUZ”
- ARCLOG LOJİSTIK GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTİN ARABACI: “FRİGORİFİK TAŞIMACILIKTA SIFIR HATA VE HASAR İLE TESLİMAT YAPIYORUZ”
- WİLAT TÜRKİYE KURUCU BAŞKANI BERNA AKYILDIZ: “LOJİSTİKTE KADIN İŞ GÜCÜ HALA ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE”
- BEYLİK ORMAN ÜRÜNLERİ, 15 ADET VOLVO FH 500 ÇEKİCİ İLE FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
- BELL VE ALLISON’DAN İŞ BİRLİĞİ
- HEDEF GİRİŞİM’DEN LOJİSTİK YÖNETİM PLATFORMU TIRPORT’A YATIRIM
- IVECO’DAN PEGAUS HAVAYOLLARI’NA 18 ADET ‘DAILY’ TESLİMATI
- DAIMLER TRUCK’TAN OTONOM KAMYON TAŞIMACILIĞI SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM
- KPMG VE TIRPORT’TAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ İÇİN DEV İŞ BİRLİĞİ
- GÜLER NAKLİYAT’IN 2. KUŞAĞI DA ‘TIRSAN’ DEDİ
- BORUSAN LOJİSTİK’TE ÜST DÜZEY ATAMA