S&P, Türkiye'deki yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğini öngördü.

TL'ye olan güven tesis edilirse yeni not artırımı yapılacak

Açıklamada, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz; ancak merkez bankası Türk lirasındaki değer kaybını sınırlandırdığı için ilerleme yavaş ve rezerv birikimi ılımlı olacak." denildi.

S&P Global'in olumlu senaryosunda, politika yapıcılar, cari açığın daralması ve dolarizasyonun tersine dönmesi ortamında enflasyonu düşürmeyi ve Türk lirasına olan güveni yeniden tesis etmeyi başarabilirse, Türkiye'nin ülke notunu bir kez daha yükseltilebileceği belirtildi.