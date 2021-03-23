Ziraat Bankası’nın Takipte Borcu Bulunan Müşterilerine Sağladığı Ödeme Kolaylığı Büyük İlgi Gördü

Uygulamadan Faydalananların sayısı 15 bini geçti

“Ödeme Kolaylığı”na ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk “Uygulamanın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalanmış olup, talepler her geçen gün artarak devam etmektedir. Talepte bulunan müşterilerimizin %90’ı bireysel, %10’u ise Tarımsal ve Kurumsal segmentte yer alıyorlar. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin yanında olmaya devam edecektir. Tüm müşterilerimizi ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere Şubelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son gün 30 Haziran

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabileceklerdir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir. Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.