Zeytin üreticisi tüccardan dertli

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde en önemli merkezlerden biri olan Hatay’da üreticiler, zeytinyağını tüccarın belirlediği fiyata göre satmak zorunda kaldıklarını belirterek buna bir çözüm bulunmasını istiyor.

Yaklaşık 5 milyon zeytin ağacının bulunduğu Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesi’nde hasat sürerken çiftçilikle uğraşan Zekiye-Abdulkadir Kartal çifti, kuraklıktan dolayı zor günler geçirdiklerini söyledi.

Zeytinyağının kilogram fiyatının 25 lira olduğunu belirten Kartal, “İçimiz kan ağlaya ağlaya zeytinimizi topluyoruz. Yağmur yok. Zeytinin emeği çok, her şeyi para, masrafı çok. Geçimimizi zeytinden sağlıyoruz, bizim başka bir gelirimiz yok Eskiden tütün, buğday ekiyorduk hepsi bitti. Zeytinden iki yılda bir ürün alıyoruz. Umduğumuzu alamıyoruz. Benim çok zoruma gidiyor. Altınözü’nün zeytinyağı kaliteli. 25 liraya zeytinyağı mı olur? Televizyonlarda o yağ değil diyorlar fakat bizim zeytinyağımız saf yağ. Biz satamıyoruz, yani yağımızı ucuz satıyoruz. Tüccar alıyor, 25 liraya zeytinyağının kilosu mu olur? Kabuklu fındığın kilosu 35 lira, bu ürün de zeytinyağı. Mazotun kilosu 7-8 lira olmuş gübrenin torbasını 200 liraya alıyoruz. Zeytinyağının kilosunu da 25 liraya satıyoruz. Vicdan bunun neresinde?” dedi.

Geçen senelere oranlar bu sene için daha umutlu olduğunu vurgulayan Abdulkadir Kartal ise, zeytinyağı kilogram fiyatının düşük olduğunu söyledi.

“Sıfır asitten 1 aside kadar zeytinyağının kilosu 25 lira. Bu durum yükseldikçe fiyatlarda da düşüklük oluyor. Afrin’deki zeytinyağı da bizim zeytinyağımızın fiyatlarını düşürüyor. Biz isteriz ki kendi mahsulümüzü iyi paraya verelim de biz kazanalım. Biz kazanırsak, millet kazanır, devlet kazanır. Biz devletimize güveniyoruz. Çiftçiye güzel bir yardım desteğinin vereceğinin sözünü bizlere verdi. Ücra köşede olduğumuz için adını duyuramıyoruz. Biz isteriz ki Ege Bölgesi’nin, Batı Akdeniz’in zeytinleri isim yapmışlar, marka yapmışlar. Onlar değerlendirebiliyor, fakat biz değerlendiremiyoruz. Tüccar buraya geliyor, bize bir fiyat veriyor. Biz o fiyatın üzerinde veriyoruz. 20 lira diyor, biz 20 liraya veriyoruz. 15 lira diyor. 15’e veriyoruz. Bu sene 25 diyorlar” diye konuştu.