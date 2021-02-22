Zamlı maaşlar ne zaman ödenmeye başlanacak?

Ağır engelli yakınına bakan kişilere evde bakım parası ödeniyor. Bunun için gelir sınırı şartı söz konusu. Diğer yandan fiili olarak bakım yapılması ve kan bağı da şart.

Gelir sınırı konusunda bayram ikramiyesi kafaları karıştırıyordu. Geçen sene yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım parasının kesilmesinin önüne geçildi. Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, zamlı evde bakım paraları bu aydan itibaren ödenmeye başlandı. Evde bakım paraları bir ay geriden ödendiği için şubat ayından itibaren zamlı tutarlar ödenmeye başlandı. Bakım parası almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.