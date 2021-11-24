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Zam dönemini beklemediler, şimdiden yüzde 15 ''enflasyon'' zammı yapmaya başladılar!

Döviz kurundaki artış ve hayat pahalılığı nedeniyle bazı firmalar şimdiden maaşlara zam yapmaya başladı. Yüzde 10-15 arasında maaşlarda iyileştirme yapan firmalar, ikinci zammı ise ocak ayında yapacak.

Ekonomi 24.11.2021, 12:09
Zam dönemini beklemediler, şimdiden yüzde 15 ''enflasyon'' zammı yapmaya başladılar!

İş dünyasının gündemi asgari ücret. Ancak birçok şirket aşırı fiyat artışları karşısında çalışanlarına destek olmak için ocakta yapacağı zammın bir kısmını şimdiden maaşlara yansıttı. Bu konuda harekete geçen sektörlerin başında ise 2.5 milyon çalışanıyla istihdam deposu olan, en fazla genç ve kadın çalışanı bulunan perakende geliyor.

FAZLADAN ÖDEME YAPIYORLAR
Posta'da yer alan habere göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, kademeli bir ücret artışına giderek firmaların çalışanlarına erkenden yüzde 10-15 oranında zam yaptığını söyledi. Belirlenecek asgari ücret zammı oranına göre firmaların maaşlara ikinci zamları da ocakta yapacaklarını duyuran Gültepe, bugünlerde hatta bazı firmaların elemanlarına maaşının üçte biri veya yarısı kadar tek seferlik bir fazladan ödeme bile yaptığını söyledi.

2 BİN 500 FİRMA ADIM ATTI
Mustafa Gültepe, "Hazır giyimde 8-9 bin firmanın yaklaşık yüzde 30'u yani en az 2 bin 500'ü, çalışanlarını enflasyona karşı korumak için bir adım attı. Hazır giyimde üretimde 700 bin çalışan var, perakende satış ayağıyla birlikte sayı 1.5 milyonu buluyor. Üretim sektöründe çalışan maaşı ağırlıklı asgari ücret ve bunun yüzde 15-20 ortalama fazlası şeklinde. Beyaz yakalıda ise maaşlar asgari ücretin ortalama 2.5-3 katı kadar oluyor" dedi.

ZOR DURUMDA OLAN KESİME DİKKAT!
Maliyetlerdeki yükselişe bağlı olarak çalışanın ücret artışlarının da bununla doğru orantılı olması gerektiğini belirten Sinan Öncel, "Bu da kolay bir hesap değil, bir yandan devletin vergi gelirleri var öte yandan işverenin maliyeti ve ürününü satabileceği bir fiyat var. Ama ücretlerdeki işverenin üzerinde bulunan vergi yükünü hafifletecek düzenlemeler yapılırsa, ürünlerdeki yüzde 50-70 arasındaki fiyat artışları, 10-20 puan geri gelecektir. Bu da sabit ücretle çalışan ve zor durumda olan kesimi de ihtiyacını karşılamak için yaptığı alışverişte biraz rahatlatacaktır" dedi.

TALEP TÜRKİYE'YE YÖNELDİ FIRSATI KAÇIRMAYALIM
"Bizim vergisel anlamda rahatlatılmamız lazım ki imalat sektörü de bir kesintiye uğramasın" diyen Öncel, bu dönemde dış pazarlarda Türk markaları için büyük fırsatlar olduğunu söyledi. Öncel, "Çünkü pandemide Çin ile bağlantısı kopan, Çin'e mal yaptıramayan, ürün-üretim kontrolcüsünü oraya gönderemeyen, lojistikte büyük sıkıntı yaşan Avrupa'daki bütün firmalar bize geliyor. Bizim bu firmaları kaçırmamamız, çalışmaya başladığımız firmalarla ilişkilerimizi de kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Çalışanlarımızı daha çok korumamız gerekiyor" diye konuştu.

İŞVEREN CÖMERTLİĞİNİ GÖSTERMELİ
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de perakendenin toplamında ekimden bu yana ücret artışını açıklayan firma sayısının hiç de az olmadığını söyledi. Pandemidönemindeki aşırı fiyat artışlarının sabit ücretle çalışan büyük kesimleri çok zor durumda bıraktığını belirten Öncel, bu noktada her sektörde bütün işverenlerin cömertliklerini sergilemeleri gerektiğini ifade etti. Net asgari ücret (2 bin 825 lira) ile brüt ücret (3 bin 577 lira) arasında ciddi bir fark bulunduğunu belirten Öncel, bu konuda da devletin işverene cömert davranması gerektiğini söyledi.

VERGİLER AZALTILMALI
Ücretler üzerindeki yüzde 15'ten yüzde 40'a varan vergilerin düşürülerek, işverene işçisine daha iyi bir zammı yapabilmesinde yardımcı olunması gerektiğini belirten Öncel, şunları söyledi:

"Asgari ücretin vergi dışında kalması konusu konuşuluyor. Tabi asgari ücretin yanı sıra bütün ücretlerin üzerindeki vergi dilimlerinde devletin bazı işveren paylarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapması gerektiği aşikar. Yoksa yüksek vergilerin fiyatlara yansıması ve asgari ücrete yapılacak zammın kısa sürede erimesi durumu oluşur. "

Kaynak:Posta

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