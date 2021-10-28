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Yüz binlerce gencin umuduydu ama İŞKUR mesleki eğitim kurslarını askıya aldı: Acaba bütçe mi bitti?

İŞKUR 150 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sağlayan mesleki eğitim kurslarını 4 Ekim’den itibaren askıya aldı. Neden askıya alındığıyla ilgili açıklama yapılmazken, sebebin ayrılan bütçenin bitmesi olabileceği kaydedildi.

Ekonomi 28.10.2021, 19:37
Yüz binlerce gencin umuduydu ama İŞKUR mesleki eğitim kurslarını askıya aldı: Acaba bütçe mi bitti?

İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarını 4 Ekim’den itibaren tüm Türkiye’de eşzamanlı askıya aldığı ortaya çıktı.

Herhangi bir açıklama yapılmadan askıya alınan program yıllık en az 150 bin kişinin istihdam edilmesine aracılık ediyor.

Programdan faydalanan firma yetkilileri, kendilerinin durumla ilgili bilgi talep etmesi üzerine yapılan açıklamada, programın suiistimal edildiği ve performansa dayalı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığının aktarıldığını söyledi.

Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, programların durdurulması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bunu başvuru esnasında öğrendiklerini söyledi. “İl bölge müdürlüklerinde bulunan yetkililerin de bu konuda çok fazla bilgisi yok. Bir açıklama yapılmalı, herkesin kafasında bir soru işareti var” diyen Gültepe, bu durumun hazır giyim sektörünü önemli derecede etkilediğini vurguladı.

BÜTÇE Mİ BİTTİ?

İŞKUR sitesindeki bilgilere göre bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 381 bin kişinin katıldığı programın durdurulmasının bir başka sebebinin ise ayrılan bütçenin bitmesi olabileceği kaydedildi.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, kısa çalışma ödeneği ile birlikte işsizlik fonundan çok fazla tutarda ödeme yapıldı. Sadece emekli personele değil emekli aylığı, ölüm, dul ve yetim aylığı alan SGK’lıların da ödemesi ciddi oranda yükselirken, işsizlik fonundaki kaynağın sonuna gelindi, hatta ek bütçe talep edildi. Bu ek bütçenin de tamamlandığı konuşulurken, kalan bütçe ile yıl sonuna kadar olan programların ödeneklerinin tamamlanması hedeflendiği belirtildi.

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