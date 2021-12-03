banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı

Yurtiçi Kargo, yılın en itibarlı iş ortağı seçildi

- Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu:- "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerin ve operasyonel kabiliyetimizi artıran yatırımların karşılığını alıyor olmanın gururunu yaşıyoruz"

Ekonomi 03.12.2021, 10:09
Yurtiçi Kargo, yılın en itibarlı iş ortağı seçildi

İSTANBUL(AA) - Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye liderliğinde Deloitte Türkiye ve Kuantum Araştırma uzmanlığıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları" araştırmasında kargo sektörünün birincisi oldu.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Kuantum Araştırma tarafından 12 ilde 2 bin 900’den fazla işletmeyle yapılan çalışmada Deloitte Türkiye uzmanlığıyla "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları" belirlendi. İşletmelerden alınan yanıtlara göre 19 farklı kategoride markalar ödüllendirildi. Yurtiçi Kargo, kargo kategorisinde birinciliği kazanan marka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, yeni proje ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerin ve operasyonel kabiliyetimizi artıran yatırımların karşılığını alıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yurtiçi Kargo'nun kuruluşundan bu yana birçok ödüle layık görüldüğünü aktaran Hamzaoğlu, bu ödüller arasında müşterilerin oyları ve geri dönüşleriyle alınan ödüllerin yerinin ayrı olduğunu kaydetti.

Marketing Türkiye’nin araştırmasında "Yılın En Başarılı İş Ortağı" seçilen Yurtiçi Kargo, Şikayetvar platformu tarafından en başarılı müşteri deneyimi sunan marka olurken, Turkcell Global Bilgi ve Fast Company tarafından yapılan araştırmada da aynı kategoride kargo sektörünün birincisi oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin desteği ile İtibar Akademisi'nin hazırladığı Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında yer alan tek kargo markası olarak belirlenirken, İtibar Akademisi'nin Türkiye'nin en itibarlı kargo markası araştırmasında birinci oldu ve gençlerin en güvendiği 10 marka arasında da yer almayı başardı.

Social Media Awards'ta sosyal medyayı en iyi kullanan marka ödülünü alan Yurtiçi Kargo, markaların güven, beğeni ve sadakatinin ölçüldüğü Benim Markam araştırmasında kullanıcıların en güvendiği ve ilk aklına gelen kargo markası oldu.

Sia Insight'ın yaptığı araştırmada sektörün standartlarını belirleyen şirket seçilen Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye tarafından Türkiye'nin dijital markaları çalışmasında sektörünün en başarılı markası olma başarısını gösterdi.

Şirket, MediaCat'in 72 ilde yaptığı araştırmada vatandaşlara yöneltilen "Eğer tek kargo şirketi ile çalışsaydınız bu hangisi olurdu?" sorusunda katılımcıların ilk aklına gelen marka da oldu.

#Yurtiçi Kargo
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7