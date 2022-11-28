Yılın ilk 6 ayında perakende e-ticaret hacmi 233 milyar lira olarak gerçekleşti

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116’lık artışla 348 milyar lira, perakende e-ticaret hacmi ise 233 milyar lira seviyesine çıktı.

Covid-19 salgınıyla birlikte hızla değişen iş yapış modelleri ticaretin de seyrini değiştirdi. E-ticaret, geçtiğimiz yıllardan bu yana gerçekleşen ticarette payını yükseltirken, daha önceleri sınırlı çevrede satış yapan işletmeler, e-ticaret sayesinde çok uzak coğrafyalardaki tüketicilere ulaşarak geniş müşteri portföyüne sahip oldu.

Yılın ilk 6 ayında perakende e-ticaret hacmi 233 milyar lira oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116’lık bir artışla 348 milyar lira seviyesine çıktı. Ayrıca, geçen yıla göre elektronik ortamdan verilen sipariş adedi yüzde 38 artışla, 1 milyar 654 milyon adetten 2 milyar 294 milyon adede yükseldi. Bu yılın ilk altı ayında perakende e-ticaret hacmi ise 233 milyar lira seviyesine çıktı. Öte yandan, geçen yıl yüzde 17,7 olarak gerçekleşen e-ticaretin genel ticarete oranı bu yıl yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

E-ticarette kontrolsüz büyümenin önüne kanun ile geçildi

Kontrolsüz büyümelerin önüne geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı ise, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliğinde (AB) yer alan çeşitli ülkelerin mevzuatlarını gözeterek bir kanun taslağı oluşturdu. 1 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen ve 7 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile e-ticaret ortamının daha rekabetçi hale getirilmesi ve satıcı ile tüketici haklarının korunması hedeflendi.

Kanunla birlikte e-ticaret pazar yerlerine çeşitli yükümlülükler ve lisans alma zorunluluğu getirilirken, e-ticaret pazar yerlerinin kendini haksız bir şekilde sıralamada ön plana çıkarması ve satıcılar arasında ayrım yapması gibi haksız ticari uygulamalar engellendi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirilen uygulamalara ek olarak, dağıtım kanallarında gerçekleşen tıkanıklıkları önleyerek ve üreticilerin pazara erişmelerini kolaylaştırarak üretim gücünü artırmayı hedefliyor.

E-ticarette kullanıcılar ‘Güven Damgası’ ile korunuyor

Kullanıcı sayısı her geçen gün artan e-ticarette, en önemli sorunlardan biri de kullanıcıların satıcılara duyduğu güven problemi. Ticaret Bakanlığı da bu problemin önüne geçmek adına güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine ‘Güven Damgası’ veriyor. Güncel olarak ‘Güven Damgası’ alan işletme sayısı 87. Bakanlık, sayının artırılmasına yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

İhracat süreçlerini yürütecek yetkinliklere sahip olmayan üreticiler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile getirilen E-İhracat Konsorsiyumu çatısı altında; özellikle kadın ve genç girişimciler, üretim yapan ancak e-ihracat konusunda yeterli bilgi birikimine ve ihracat süreçlerini yürütecek operasyonel yetkinliklere sahip olmayan üreticiler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek. Ayrıca, kadın girişimcilere istisna getirilerek Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi kişilerin E-İhracat Konsorsiyumu üzerinden e-ihracat yapmalarına imkan sağlanacak.

2023 yılı hedefi, yerli üreticiler tarafından ortaya çıkarılan ürünleri ABD, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde sergilemek

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin 2021 yılındaki e-ihracatının genel ihracat içindeki payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşmişti. Bakanlık, e-ihracat ve e-ticarette 2023 yılında hedefi olarak ise yerli üreticiler tarafından ortaya çıkarılan ürünleri ABD, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi büyük pazara sahip ülkelerde sergileyebilmek. Bu projeyi teşviklerle destekleyecek olan Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içinde payını artırmayı hedefliyor.