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Yetersiz beslenme ineklerde verimi düşürüyor

-Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Çiftlik Kanalı Teknik Müdürü Murat Baykan:-"Yetersiz besleme programları inekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atarak yüksek itlaf oranları, düşük verimlilik, yüksek finansal baskı, zaman kaybı ve kalitesiz çiftlik hayatına yol açıyor"

Ekonomi 09.12.2021, 10:47
Yetersiz beslenme ineklerde verimi düşürüyor

İSTANBUL(AA) - Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Çiftlik Kanalı Teknik Müdürü Murat Baykan, "Yetersiz besleme programları inekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atarak yüksek itlaf oranları, düşük verimlilik, yüksek finansal baskı, zaman kaybı ve kalitesiz çiftlik hayatına yol açıyor."

Trouw Nutrition'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baykan, modern süt ineklerinin verimliliğinin son yıllarda önemli ölçüde artsa da ömür boyu sürdürülebilir performans ve verimlilik için doğru besleme programı büyük önem taşıdığını kaydetti.

İneklerin beslenmesini ve yönetim sürecini doğru şekilde karşılayan çiftçilerin, sürünün süt üretim performansını yükselterek verimli ve uzun ömürlü olmalarını sağladıklarını belirten Baykan, "Yetersiz besleme programları inekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atarak yüksek itlaf oranları, düşük verimlilik, yüksek finansal baskı, zaman kaybı ve kalitesiz çiftlik hayatına yol açıyor." açıklamasında bulundu.

Baykan, ömür boyu günlük verimi optimize etmek için üç faktörü sıralayarak şu bilgileri paylaştı:

"İlk buzağılama yaşı, tercihen bir ineğin yaşamının 22. ve 24. ayı arasında olmalıdır. Düvelerin ilk buzağılaması çok geç olduğunda; sadece bu ineklerin toplam üretken günlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yaşam boyu günlük verim potansiyellerini de tehlikeye atar.

Süt üretimi, aşırı metabolik stres olmadan, süt ineğinin laktasyon durumuna adaptasyonunu desteklemelidir. Geç süt pikleri, kısa veya uzun laktasyonlar ve düşük laktasyon ömrü ile normal seviyelere uyum sağlamayan laktasyon eğrileri, beslenme yetersizliklerini ve yönetim sorunlarını yansıtır. Sağılan gün sayısı ilk 100 gün boyunca mecburi kesim oranları oranları azaltılmalıdır. Yüksek metabolik hastalık prevelansı, düşük döl verimi, yüksek mecburi kesim oranları görülmesi gibi faktörler, sürünün laktasyon sayısı ortalamasının düşmesine neden olur.”

Yaşam boyu günlük verimin düşük olmasının; çiftliğin karlılığı üzerinde olumsuz etkisi olan kötü hayvan yönetiminin, verimsiz inek üretiminin ve kötü yönetilen hayvan refahının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Baykan, "Yaşam boyu günlük verimin düşük olması, sadece çiftliğin karlılığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin çiftliğin hayvan refahına ve çevre dostu üretime bağlılığına ilişkin güvenini de olumsuz etkiler. Bir ineğin besin alımını yönetmek için iyi koruma uygulamaları ve mikotoksin kolonizasyonunu önleyerek yüksek kaliteli silaj ile öngörülebilir kuru madde alımı sağlanmalıdır. Hammadde ve stok yönetimine dikkat edilmeli, silolarda kızışma takibi yapılmalı ve kızışmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Rasyonun hazırlanması sırasında, iyi bir karıştırma sırası ve zamanı ayarlanmalı, sonrasında hayvanların tüketim alışkanlıkları düzenli olarak takip edilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Trouw Nutrition’ın LifeStart ve HealthyLife programlarının yanı sıra NutriOpt Dairy modeliyle ömür boyu günlük verime yönelik çalışmalar yaptığını aktaran Baykan, şunları kaydetti:

"LifeStart konsepti ile çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. LifeStart’ın süt buzağılarına yönelik yaşamlarının ilk haftalarına özel besleme programı, buzağıların ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir performans göstermelerine destek oluyor. HealthyLife ise laktasyona geçişe odaklanan; doğurganlığı ve laktasyon başına süt verimini artıran bir programımız. NutriOpt Dairy modelimizde ise, optimal rumen fonksiyonunu sağlayan ve bir ineğin üretken potansiyelini sağlıklı bir şekilde ifade eden, ruminant hayvanlara özgü besleme parametrelerin benzersiz bir kombinasyonunu sağlıyoruz.”

#Trouw Nutrition
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