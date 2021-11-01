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Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 6 trilyon lirayı aştı

- Yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları son bir yılda yüzde 18,4 artış gösterdi- Türkiye’deki toplam 687,6 milyar lira olan hisse senedi portföy değerinin, yüzde 58,5'i yerli yatırımcılara, yüzde 41,5’i yabancı yatırımcılara ait bulunuyor

Ekonomi 01.11.2021, 10:31
Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 6 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) -Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eylül ayı verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları son bir yılda yüzde 18,4 artarak, 6,1 trilyon liraya yükseldi.

TSPB, eylül ayı finansal piyasa özet verilerini açıkladı. TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları eylül ayı sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 18,4 artışla 6,1 trilyon liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda yaklaşık 950 milyar lira artış gösterdi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıklarının da yüzde 4 artarak 560 milyar lira oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla 2 milyon 674 bin gibi rekor seviyelere ulaşan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısında, mayıs ayından itibaren yaşanan düşüş, eylül ayında bir miktar toparlandı. Ağustos ayı sonu itibarıyla 2 milyon 395 bine kadar gerileyen hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, eylül ayında 2 milyon 409 bine çıktı. Buna göre, hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında mayıs ayından itibaren yaşanan düşüşün ardından, ağustos ayında bir miktar toparlandı. Temmuz ayında bayram tatilinin de etkisiyle 791 bine kadar gerileyen hisse senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, ağustos ayında yeniden 1 milyonun üzerine çıktı.


- Yerlilerin hisse senedi varlıkları yıllık bazda yüzde 27,6 büyüdü


TSPB'nin derlediği veriler, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının yatırımcı sayısındaki artışa rağmen, Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşün etkisiyle, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 gerilediğini ortaya koyuyor. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artarak 402,6 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının, 175,6 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 227 milyar lirası da bireysel yatırımcılara ait bulunuyor.

Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, kur artışının da etkisiyle eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel sektör eurobond varlıkları eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 artarak 114,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde kamu eurobond varlıkları da yüzde 39,8 artarak 327,8 milyar lira oldu.

Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları, son bir yılda yüzde 22 artarak 2 trilyon lirayı aşarken, TL mevduatları da yüzde 16,6 artarak 1 trilyon 790 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcılara ait; hisse senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı eylül sonu itibarıyla yüzde 37,3 oldu.


- Yabancıların hisse senedi varlıklarında düşüş


TSPB verilerine göre, geçen yılın eylül ayı sonunda 538,1 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 4,1 artarak Eylül 2021 itibarıyla 560 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında, nisan ayında başlayan artış, eylül ayında yerini düşüşe bıraktı. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında eylül ayında yaşanan düşüşün, hisse senedi varlıklarından kaynaklandığını gösteriyor.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, eylül ayında bir önceki aya göre 13,8 milyar TL (yüzde 5) düşerek 285 milyar liraya gerildi. Eylül sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam 687,6 milyar lira olan hisse senedi portföy değerinin, yüzde 58,5'i yerli yatırımcılara, yüzde 41,5’i yabancı yatırımcılara ait bulunuyor.

#Borsa İstanbul #hisse senedi #Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
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