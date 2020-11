Yerli ve yabancı enerjinin tüm paydaşları 13. EIF Dünya Dijital Enerji Fuar ve Kongresi’nde buluştu

13.’üncü EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl “EIF Dünya Dijital Enerji Kongresi ve Fuarı” ismiyle 2-6 Kasım tarihleri arasında düzenlendi, dijital fuara ve dijital kongrelere sektörün tüm paydaşları yoğun katılım gösterdi. Sektörün karar alıcıları enerjiyi her açıdan ele aldılar, fuarın son günü gerçekleşen B2B oturumlar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün her alanında ve dünya çapında önemli anlaşma ve işbirliklerine imkan verdi. EIF Dünya Dijital Kongresi ve Fuarı’nı 12 bin’in üzerinde kişi web üzerinden takip etti.

EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı ile bir ilk gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası, Avrupa Komisyonu ve Avrupa İşletmeler Ağı küresel partnerliği ile gerçekleşen dijital fuar ve dijital kongrede bir ilk gerçekleşti. Enerji sektöründeki tüm paydaşlar ve şirketler ilk kez dijital platformda bir araya getirildi ve enerjinin ilk sanal fuarı ve kongresi yapıldı. EIF Dünya Dijital Enerji Fuarı’na 520 yerli ve yabancı firma katıldı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı sayın Abdullah Tancan da değerli katılımları ile, EIF Dünya Dijital Enerji Kongresi’nin “EIF, Elektrik Dağıtım Sektöründe Yeni Nesil Teknolojik Yatırımlar” oturumunda oturum başkan olarak yer aldı. Sektörün ilgi ile takip ettiği kongredeki Nükleer Enerji, Enerjide Dijitalleşme, Enerji Finansmanı, Hidrojen, Atıktan Enerji Üretimi, Güneş Enerjisi’nde Yerli Üretim, Windbaba Oturumu, Hidroelektrik ve Hibrit Enerji oturumundaki tüm konuşmalar ve değerlendirmeler sektörün tüm paydaşları tarafından ilgi ile takip edildi.

PETROL VE TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ KEŞFİ KONGRELERİN ANA GÜNDEM MADDESİ OLDU

Pandemi nedeniyle bu yıl dijital olarak yapılan EIF’de başta enerji yatırımları olmak üzere, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz konuşuldu. Son günlerin hassas konusu Doğu Akdeniz meselesi ise Dışişleri Bakanlığından üst düzey katılımlarla masaya yatırıldı. Pandemi nedeniyle alt üst olan petrol piyasaları ve petrol fiyatları ise yine bir diğer oturumda OPEC’den üst düzey konuşmacılar ile ele alındı.

"14. EIF ANTALYA'DA OLACAK"

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek ise gelecek yıl 14'üncüsü düzenlenecek fuarın Antalya'da yapılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Antalya, uluslararası ulaşım alanında bize kolaylık sağlayacak. Birçok ülkeden girişimci, sektör temsilcisi ve katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dilek, 2-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen EIF (Energy is Future) etkinliğinde, yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, petrol, doğal gaz ve nükleer enerjiden yeni nesil enerji teknolojilerine kadar birçok alanda oturumların yapıldığını sözlerine ekledi.

Yerli ve yabancı firmalar arasında toplam 1.200’ün üzerinde B2B görüşme gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise kongreye dair yayınladığı mesajda; “Bu yıl ilk kez salgın nedeniyle dijital olarak düzenlenen EIF’in her yıl olduğu gibi bu yılda konunun uzmanlarını bir araya getirerek önemli bir buluşmaya imza attığını” ifade etti.

AKKUYU NGS TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK!

13.’üncü EIF’in konuklarından olan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ülkenin enerji sektörüne yenilik getireceğini söyledi. Zoteeva, projenin 4 ünitesinin de tamamlanmasıyla operasyona alınacak nükleer santralin, yıllık 40 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltacağını ifade etti.

Anastasia Zoteeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl dijital ortamda düzenlenen 13. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılış konuşmasında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

İSTANBUL GİBİ BÜYÜK BİR METROPOLÜN ENERJİ TALEBİNİN YÜZDE 90'I KARŞILANACAK!

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada projelerin ilerlemesinde yavaşlama yaşandığına dikkat çeken Zoteeva, "Akkuyu NGS'de Türk partnerlerimizin özverili desteği ve aldığımız salgın önlemleri sayesinde, projeye tüm hızla devam ediyoruz. Proje bittiğinde, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u bu tesisten karşılanabilecek. İstanbul gibi büyük bir metropolün enerji talebinin yüzde 90'ını karşılayacak düzeyde tesis inşa ediyoruz” dedi.

Zoteeva, projenin 4 ünitesinin de tamamlanmasıyla operasyona alınacak nükleer santralin, yıllık 40 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltacağını belirterek, “Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS, enerji sektörüne birçok yenilik ve fayda getirecek. Binlerce kişiye istihdam sağlamakta olan Akkuyu NGS ile temiz teknolojiler açısından ise düşük karbonlu enerji üretimi gerçekleşecek. Bu özellikler salgın sonrası iyileşme için gerekli itici güç olarak değerlendirilebilir. Temiz teknolojilerin enerji üretiminde kullanımıyla Türkiye'nin uluslararası iklim ajandasında enerji sektörünün karbonsuzlaştırma amaçlarından biri daha yerine getirilmiş olacak. Ayrıca, sadece bir tesis inşa etmiyoruz, aynı zamanda 75 yıldır uzmanı olduğumuz nükleer endüstriyi en son teknolojilerin ışığında Türkiye'ye getirip sizinle paylaşıyoruz” diye konuştu.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. İlk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılan santral, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiğini açıkladı. Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akkuyu NGS’de 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak” denildi.

65’İN ÜZERİNDE ÜLKEDEN ŞİRKETLER VE TEMSİLCİLER EIF’E KATILDI

EIF’in uluslararası katılımları ve eş organizatörlükleri arasında Arjantin, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Kırgızistan, Litvanya, Letonya, Makedonya, Malta, Meksika, Moldova, Hollanda, Nijerya, Filistin, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Tayvan, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler yer alıyor. Yapılan dijital kongreyi ise 12 bin’in üzerinde kişi web üzerinden takip etti. 2021 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 14. EIF’e dünyadan ve Türkiye’den yoğun katılım olacağını öngörülüyor.