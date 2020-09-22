Yeni nesil harçlık ile güvenli ve sağlıklı kantin alışverişi

Papara Edu Card projesi ile veliler kendi Papara hesaplarından öğrencilerinin yaptığı harcamaları anlık olarak takip edebiliyor. Öğrenciler ise küçük yaşlardan itibaren finansal okur-yazarlık konusunda sağlam bir temel atıyor.

Geleneksel bankaların sahip olduğu sınırları aşarak basit ve adil finansal hizmetler sunan Papara’nın ilk olarak İstanbul’da başlattığı ve Türkiye’ye yaymayı amaçladığı harçlık projesi ‘Papara Edu Card’, pandemi döneminde de öğrencilerin koruyucusu olmaya devam ediyor. Papara’nın okul kantinlerine ücretsiz olarak kurduğu sistem sayesinde öğrenciler, kağıt veya madeni para ile alışveriş yapmak zorunda kalmayıp, ödemelerini temassız bir şekilde gerçekleştirebilirler. Böylece, salgın hastalık riskinden de uzak durmuş olurlar.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yeni nesil ücretsiz harçlık kartı olan Papara Edu Card, alışverişlerde hızlı, güvenli ve temassız ödeme imkanı sağlar. Veliler ise çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edip, gerekli olduğu takdirde kendi Papara hesaplarından öğrencilerinin hesaplarına ışık hızında 7/24 ücretsiz harçlık gönderebilir. Dilerlerse günlük, haftalık veya aylık olarak harçlık talimatı da verebilirler.

Temassız ödeme ile hastalık riski azalıyor

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan Papara Edu Card projesinden veliler ve öğrencilerin çok memnun kaldığını belirten Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “EDU Card’lar ile öğrencilerimizin nakit kullanmadan günlük harcamalarını temassız gerçekleştirmesini, böylece kâğıt veya madeni para ile bulaşan bakteri ve virüslerden uzak durmasını sağlıyoruz. Bu proje, COVID-19 salgınından çok önce başladı ama Türkiye genelinde etkili olan pandemi sürecinde oldukça önemli hale geldi. Biz Papara ekibi olarak bu riskin her zaman farkındaydık ve maalesef COVID-19 da bizim bu yaklaşımımızı haklı çıkardı” dedi.

Projenin ilk yılında 25 bin kullanıcıya ulaştığını ifade eden Karslı, “Yeni nesil harçlık kartı Edu Card’ı yıl sonuna kadar 2200 okula ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene İstanbul’a ek olarak Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Muğla illerinden başlayarak diğer illerdeki okul kantinlerine de ulaşıp, Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapıyı da kurmaktayız” diye konuştu.

Harcamalar kontrol altında

Papara Edu Card, öğrencinin tüketim alışkanlıklarını izlemek açısından da faydalı. Bu kart sayesinde aileler çocuklarının harcamalarını güvenli bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca, ilerleyen süreçlerde öğrencilerin tükettikleri besinleri de yönetebilecekler. Örneğin; çocuğun peynire alerjisi varsa veya çikolata tüketmesi yasaksa Edu Card sayesinde bu ürünleri satın almasına kısıtlama getirebilecekler.

Yönetmek çok kolay

Veliler, öğrenciler için tasarlanan bu kartın limitini de ilerleyen günlerde kendilerine uygun düzeyde belirleyebilecekler. Öğrenci hesabından yapılan onay ile birlikte, veliler ihtiyaç duyduklarında öğrencilerinin kartlarını internet harcamalarına veya kantin dışındaki bütün harcamalara açıp, kapayabilecek. Ayrıca, öğrencilerin gerçekleştirdiği işlemleri de öğrenebilecekler.

Papara Hakkında

Papara 2016 yılında basit, hızlı ve kolay erişilebilir ürünlerle finansal hizmetleri tabana yaymak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla kuruldu. Her yıl ortalama 8,8 kat büyüyerek 2020 yılında 4 milyonun üzerinde bireysel kullanıcıya ulaştı. Son 4 yılda Papara kullanıcıları geleneksel finansal ürünler yerine Papara’yı tercih ederek 500 milyon TL’nin üzerinde tasarruf etti. Kurumsal ve sosyal başarıları neticesinde Papara, KMPG ve H2 Ventures tarafından her yıl yayınlanan Global Fintech 100 Listesinde yer aldı. VISA tarafından Türkiye’de yılın girişimi seçildi. Son olarak, Türkiye’den seçilen 68’inci Endeavor girişimi olma başarısını gösterdi.

Bireysel kullanıcılarına ücretsiz bir hesap, ücretsiz bir kart ve ücretsiz para gönderme hizmetleri sunan Papara; 500’ü aşkın işyerine de kurumsal ödeme hizmetleri de sunuyor.