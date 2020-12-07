YENİ HAFTADA EKONOMİDE BEKLENTİLER YÜKSEK

Piyasalar güçlü geçen Kasım ayının ardından Aralık ayında daha sakin sayılabilecek bir zeminde hareket ederken yeni haftada özellikle aşı konusundaki gelişmelerin gündeme egemen olmasını bekliyoruz. Hatırlanacağı gibi Pfizer ve BioNTech geliştirdikleri korona virüs aşısının acil kullanımı için geride bıraktığımız ayda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvurmuştu. FDA'nın aşıya onay verip vermemeyi görüşmek üzere 10 Aralık'ta toplanması bekleniyor. Acil kullanım onayı alınırsa aşının ABD'de dağıtımına hemen başlanacağı gibi ilk aşılamaların da bir-iki gün içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor. Pfizer ve BioNTech, aşının %95 oranında etkin olduğunu açıklamıştı. İngiltere’nin ardından ABD’den de onay alınması durumunda bunun küresel risk iştahını destekleyen bir zemin yaratacağını tahmin ediyoruz. Aşı konusundaki gelişmelerin dışında ABD’de aylar süren çıkmazın ardından mali teşvik paketine yönelik umutların artması da iyimserlik yaratan bir diğer konu başlığı olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla hafta içinde bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarına etkisinin de yüksek seyredeceğini tahmin ediyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da bant hareketi sürüyor. Üç hafta boyunca çok güçlü değer kazanımlarına imza atarak 1095 puandan 1330 puana ulaşan BIST-100 endeksi geride kalan iki haftada ise daha çok değer kazanımlarını koruma çabası sergiledi. Bu hafta ise aşı başvurularından gelebilecek pozitif haberler hisse senetlerinin küresel çapta iyimser bir performans sergilemesini sağlayabilir. Böyle bir senaryoda BIST’in de iyimser havaya ayak uydurmaya çalışmasını bekleriz. Ancak AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye aleyhine bir karar çıkma ihtimalinin bulunması içeride kazanımları limitleyebilecek bir önemli risk olarak öne çıkıyor. Teknik olarak ise daha fazla güç kazanılması için endeksin 1350 puanı aşması gerektiğini düşünüyoruz.





EUR/USD ECB toplantısını bekliyor. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamları yıllık bazda -%0,3 değerini alarak fiyatlar üzerindeki baskının devam ettiğini göstermişti. Her ne kadar aşıların kullanımına yakın zamanda başlanacak olsa da ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde toparlanması beklenmiyor. Bu nedenle fiyatlar üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesi son derece olası. Buradan yola çıkarak Lagarde’ın verdiği sinyallere de paralel olarak ECB’nin likidite koşullarını daha da yukarı taşıma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

TL açısından kritik hafta. Bu hafta AB Liderler Zirvesi’nden çıkacak kararların son dönemde yön bulmakta zorlanan TL’nin performansına doğrudan etki edebileceğini düşünüyoruz. 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvede öncelikli konunun Türkiye ile ilişkiler olması bekleniyor. Söz konusu zirvede Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların da gündeme gelme ihtimalinin bulunması nedeniyle alınacak kararlar yurtiçi piyasalar tarafında yakından takip edilecektir. Hatırlanacağı gibi Avrupa Parlamentosu zirve öncesinde aldığı kararda Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve Maraş’ın açılması nedeniyle yaptırım uygulanmasını istemişti. Yaptırım riski nedeniyle TL’nin bu hafta güç kazanmakta zorlanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.





Ons altını zorlu bir hafta bekliyor. Geride bıraktığımız haftada ABD’de mali teşvik paketi beklentilerinin yeniden canlanması ile dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerin belirgin şekilde güç kazanmasını sağlarken değer kazanımı %3’ü aşan ons altının 1850 dolar sınırına kadar yükseldiğini gördük. Teknik açıdan son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin aşılması durumunda kısa vadeli görünümün daha da iyileşebileceğini söylemek mümkün. Ancak bu hafta aynı zamanda aşı başvurularından sonuç beklenmesinin kazanımları limitleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

