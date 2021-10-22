Yeditepe Üniversitesi, Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nin 25'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hukuk Fakültesi’nce düzenlenen Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman çok sayıda akademisyeni, çevrimiçi platformda bir araya getirecek sempozyumda hukuk alanında yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk'ün yaptığı sempozyumda, "Hukukun Üstünlüğü İlkesi", "Anayasa Hukuku Açısından Zorunlu Aşı", "Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Avrupa Birliği Düzenlemelerine Bakış ve Aşı Pasaportu Uygulamasına İlişkin Değerlendirme", "İfade Özgürlüğü ve Kovid-19 Bağlamında 'Yalan Haber Yayma Suçu' Tartışması", "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu", "Yapay Zeka Çağında İnsan Hakları; Yasal Sorunlar, Boşluklar, Zorluklar ve Açıklar", "Yapay Zeka Destekli Silahların Etik ve Hukuki Yapısı", "Çevrimiçi Platformların Sorumluluğu", "Kira Sözleşmesinin TBK m. 351'e Göre Feshedilmesi Nedeniyle Kiracının Eski Malikten Tazminat Talebi", "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin İki Sorunun Değerlendirilmesi", "Ticaret Unvanlarında 'İltibas'a Dair Bazı Sorunların Değerlendirilmesi" ve "Vergi Hukuku Güncel Gelişmeleri" konuları tartışılacak.





- Özel Hukuk ve Kamu Hukuku





İki ayrı günde gerçekleştirilecek oturumlarda, özel hukuka ve kamu hukukuna ilişkin konularda uzman isimler sunumlarını gerçekleştirecek.

Yarın gerçekleştirilecek Özel Hukuka ilişkin oturumlara Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Prof. Dr. Faruk Acar ve Prof. Dr. Mehmet Erdem başkanlık edecek. Oturumlarda Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Arıç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kanışlı, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Hasırcı, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ata Polat, Arş. Gör. Ecrin Baydak ve Arş. Gör. Yiğit Türker Çoban ile Lis. Burs. Sinem Özyiğit tebliğlerini sunacak.

24 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Kamu Hukukuna ilişkin oturumların başkanlığını ise Prof. Dr. Diler Tamer, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu ve Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu yapacak. Oturumlarda, Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk, Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt, Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük, Dr. Öğr. Üyesi R. Barış Erman, Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Semin Töner Şen ve Öğr. Gör. Ahmet Çağrı Yılmaz tebliğlerini sunacak.

