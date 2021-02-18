Yazılımcılara vergi incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, dijital platformlardan gelir sağlayanları vergilendirmeye yönelik olarak "YouTuber"ların ardından bireysel oyun yazılımcıları için de geriye dönük vergi incelemesi başlattığı öğrenildi.

Dünya gazetesinin haberine göre Bakanlık, İrlanda merkezli Google Ireland'dan, Google Adsense (Google'ın reklam uygulaması) üzerinden Türkiye'deki yerleşik kişilere yapılan ödemelerin bilgilerini istedi.

Yürütülen inceleme kapsamında Google'dan banka aracılığıyla tahsilat yapan yazılımcılara, ticari kazanç elde ettikleri gerekçesiyle vergi mükellefiyeti oluşturuldu ve gelir vergisi, geçici vergi ile birlikte KDV tarh ettirildi. Ayrıca vergi cezası için gecikme faizi de istendi.