Vodafone Business'ten

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business'ın Türkiye İş Bankası ile birlikte hayata geçirdiği Dijital Tarım Projesi kapsamında ilk etapta kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu ile 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek 57 milyon liralık ekonomik katkı sağlandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business’ın, Türkiye İş Bankası ile Eylül 2019’dan bu yana yürüttüğü Dijital Tarım Projesi kapsamında, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsul üreticilerine fayda sağlaması amacıyla kurulan Dijital Tarım İstasyonu sayısı 27’ye ulaştı.

Tüm istasyonların kapsadığı alanlarda 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek toplam 57 milyon TL'lik ekonomik katkı gerçekleştirildi. Bunun 23 milyon lirası Dijital Tarım İstasyonu'nun sağladığı anlık uyarılar ile gübreleme, ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının yarattığı maliyet azalışından, 34 milyon lirası ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili dijital tarım istasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının yarattığı rekolte artışından geldi.

Dijital Tarım ile elde edilen ekonomik katkı Bursa, İzmir, Mersin ve Afyon’daki domates, zeytin, kiraz, şeftali, erik, bağ, tarla bitkileri, çilek, limon ve patates ürünlerinden sağlandı.

Bursa’nın Karacabey ve Kemalpaşa ilçelerinde kurulu 3 Dijital Tarım İstasyonu’nda domates üretiminde 1.500 üreticiye hizmet verildi. İlaç azaltımından kaynaklanan ekonomik kazanç ve doğru zamanda ilaç kullanımıyla kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 11,4 milyon lira oldu. Bunun 3 milyon lirası maliyet azalışı, 8,4 milyon lirası ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulu 5 Dijital Tarım İstasyonu’nda zeytin üretiminde 5 bin üreticiye hizmet verildi. Kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı ise 18,6 milyon lira oldu. Bunun 6,3 milyon lirası maliyet azalışı, 12,3 milyon lirası ise rekolte artışıyla birlikte yapıldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 3 Dijital Tarım İstasyonu’nda kiraz, şeftali, erik, bağ ve tarla bitkileri üretiminde 5 bin 700 üreticiye hizmet verildi. Kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 7,8 milyon lira olurken bunun 800 bin lirası maliyet azalışı, 7 milyon lirası ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde kurulu 10 Dijital Tarım İstasyonu’nda çilek ve limon üretiminde kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 8,3 milyon lira oldu. 8,3 milyon liralık toplam ekonomik katkının 4,8 milyon lirası maliyet azalışı, 3,5 milyon lirası ise rekolte artışıyla birlikte yapıldı.

Afyon’un Sandıklı, Dinar ve Şuhut ilçelerinde kurulu 6 Dijital Tarım İstasyonu’nda patates üretiminde 500 üreticiye hizmet verildi. Kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 11 milyon lira olurken, bunun 8 milyon lirası maliyet azalışı, 3 milyon lirası ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

- "Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemleriyle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağladıklarını ve verimlilik çalışmalarıyla tarımsal üretimi geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye İş Bankası ile hayata geçirdikleri Dijital Tarım Projesi kapsamında ilk 6 ayda 15 Dijital Tarım İstasyonu'yla birlikte toplam 20 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildiren Kestioğlu, şunları kaydetti:

"İlk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytinliklere kurulu 5 istasyon, ilk 6 ayda üreticiye 15 milyon TL tasarruf sağlarken, Mersin Silifke’de kurulu 10 Dijital Tarım İstasyonu’nun çilek üreticilerine ilk 6 ayda sağladığı fayda 5 milyon TL olmuştu. Bugün kurduğumuz Dijital Tarım İstasyonları'nın sayısı 27’ye ulaştı. 12 bin 700 üreticiye hizmet vererek toplam 57 milyon TL ekonomik katkı sağladık. Rakamlar bizim için oldukça sevindirici. Tarımda dijitalleşmenin hız kazanacağına ve yaygınlaşmaya devam edeceğine inanıyoruz. Vodafone Business olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Tarımı finans ve teknolojiyle buluşturan çözümler üretmeye devam edeceğiz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de Dijital Tarım Projesi ile teknolojiyi tarımla buluşturarak Türkiye'de tarım arazilerinin verimini artırmaya ve tarımı sürdürülebilir kılmaya önem verdiklerini, bu konuda her zaman üreticileri desteklediklerini aktardı.

Bursa, İzmir, Mersin ve Afyon’da kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu sayesinde elde edilen 57 milyon TL’lik katkının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Şimşek, üretim, finansman ve sürdürülebilirliğin yanı sıra inovasyon ve dijitalleşmenin de tarımın gelişmesinde etkili olduğunu, tarımın bu alanlardan beslenerek kendine yeni yollar açtığını belirtti.

Şimşek, "Biz teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse etmeye devam ediyoruz. Dijital Tarım Projesi kapsamında kendi arazilerine Dijital Tarım İstasyonu kurmak isteyen firmalara uygun koşullarda Dijital Tarım Kredisi sağlıyoruz. Çiftçilere özel olarak hizmete sunduğumuz Anında Tarım Kredisi ile tarımsal üretim süreçlerinde yaşanan dönüşüme destek oluyoruz. Güncel dijital teknolojileri içeren uygulamaları desteklemeyi ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Dijital Tarım İstasyonu'nun sağladığı faydalar

Verilen bilgiye göre, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz eden Dijital Tarım İstasyonları, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi hizmeti sunuyor.

Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.

Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor.



