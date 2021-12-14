Videodaki Manzara Sergisi LG OLED'nin ortaklığı ile sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Küratörlüğünü Nazlı Pektaş'ın yaptığı Videodaki Manzara sergisi, LG OLED'in teknoloji ortaklığı desteği ile Contemporary İstanbul Vakfı'nın Fişekhane'de bulunan sanat mekanı Cocoon'da sanatseverlerin ilgisine açıldı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 8 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide video sanatı ile göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, insan hakları konularına dikkat çekiyor.

Videodaki Manzara Sergisi, daha temiz, daha güvenli bir çevre yaratma bilinci ile sosyal sorumluluk projeleri geliştiren LG’nin teknoloji ortaklığı hayata geçiriliyor.

Verilen bilgiye göre, Contemporary İstanbul Vakfı misyonları paralelinde, video sanatı aracılığı ile kayda alınan, insanın yaşadığı yerlerle ilişki kurma biçimlerini ve yeryüzü üzerindeki etkisine dikkat çeken Videoda Manzara sergisi, 10 Aralık 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.

Videodaki Manzara Sergisi, LG OLED’in teknoloji ortaklığı ile hayata geçiriliyor. Sergi, aynı zamanda Contemporary İstanbul Vakfı ve LG arasında geliştirilecek uzun vadeli bir iş birliğinin ilk aşaması olarak konumlandırılıyor. İş birliğine, 2022 yılında farklı alanlarda hayata geçirilecek projelerle devam edilmesi planlanıyor.

Videodaki Manzara sergisinde eseri bulunan sanatçılar, Ali Kazma, Antonio Cosentino, Berat Işık, Delal Eken, Ebru Ceylan, Ergin Çavuşoğlu, Ferhat Özgür, Hülya Özdemir olarak açıklandı.

Videodaki Manzara sergisinde sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG OLED ekranlar kullanıldı.

Duvara boşluksuz monte edilebilen ve kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip ekran, arka aydınlatma gerektirmeyen kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist bir tarzla sunuyor.

LG OLED’in Galeri Modu özelliği ise kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.