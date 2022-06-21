Vatandaş ay sonunu getiremedi bazı şirketler harekete geçti!

Enflasyondaki yüksek oranlı artışın sürmesi, çalışan kesimin alım gücünü önemli miktarda düşmesine neden oldu. Çalışanların gözü hükümetin açıklayacağı asgari ücret ile ilgili yeni bir karara çevrildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; hükümetin kararı henüz açıklanmazken, çok sayıda firma çalışanlarına zam yapmak için hareket geçti. Açıklanan zam oranları yüzde 15 ile 30 arasında değişiyor. Kimi firmalar da ücretlere seyyanen bin TL ile 1.500 TL arasında artışlar yaptığını açıkladı. Bazı firmalar ise Temmuz başında ücret artışı yapmaya hazır olduğunu, olası asgari ücret kararını beklediklerini belirtiyor. Ücret artışlarının yanısıra, bazı firmalar, yol, yemek ve bayram ikramiyeleri gibi yan ödemelerde de iyileştirmeler yaptıklarını bildirdiler. Asgari ücret artışı çerçevesinde yapılacak zamlarının vergiden muaf kısmın dışına çıkacağı ve artan miktarın vergilendirmeye tabi olacağına da işaret edilerek, bu çerçevedeki artışların da vergiden muaf tutulması istendi.

YENİ ÜCRET ARTIŞLARININ VERGİDEN MUAF TUTULMASI İSTENDİ

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, asgari ücretin vergiden muaf olduğuna dikkat çekerek, işverenin inisiyatifi ile yapılacak artışın vergi dilimine gireceğini söyledi. Buzbaş “Firmalar bu desteği çalışanlarına verirken, devletin bundan vergi alması doğru değil. Çünkü adam yüzde 25 zam yapıyorsa zaten yüzde 10’nu vergiye gidecek. İşverenin yaptığı iyi niyetli destek motivasyonu yarı yarıya düşecek. Yani, çalışanın eline de bir şey geçmeyecek. Onun için yüzde 25 büyük gibi görünüyor ama hem vergisi hem de ücretindeki o artış nedeniyle vergi diliminin artmasına yol açacak. Pirince giderken bulgurdan olacaklar. Asgari ücretle endekslersek zaten hiçbir şey ifade etmez” dedi.

Yüzde 90’lara varan enflasyonist ortamda ikinci zammın asgari ücrette endekslenmesini doğru bulmadığını kaydeden Buzbaş, “Asgari ücreti gündemden çıkaralım. Firmaların, bu enflasyonist ortamda çalışanlarına muhakkak destek ve zam yapmaları lazım” dedi. Buzbaş, her firmanın kendi kazancına göre sürdürülebilir olması kaydıyla yüzde 20- 50 gibi zam yapabileceğini söyledi. Buzbaş, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’na üye işverenlerin yüzde 60’nın zam yaptığını, bu oranın yüzde 72’i bulmasını beklediğini belirtti.

“ENFLASYON, İŞÇİNİN ALDIĞI ZAMMI ERİTTİ”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de yılbaşında yapılan asgari ücret artışının ardından devam eden yüksek enflasyonun alınan zamları erittiğini belirterek, “Asgari ücretin yeniden revize edilmesi gerekiyor. Bu hükümet veya özel sektör olarak gerçekleştirilebilir. Şirketler kendi çalışanlarının enflasyon nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin devam etmemesi için ücret artışı yaparlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

“ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME GEREKLİ”

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) olan Zeki Kıvanç, genel ekonomik koşullar nedeniyle maddi zorluk çeken çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi yolunda adım attıklarını söyledi. Zeki Kıvanç, “Kıvanç Tekstil olarak çalışanların ücretlerinde bir iyileştirme yapılmasını gerekli görüyoruz. Ücretler, günün ekonomik koşulları karşısında iyileştirilecek” dedi.