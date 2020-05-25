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Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası temel destek kredisi başvuru yapma ve başvuru sorgulama… Temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Türkiye’de, corona virüse karşı alınan ekonomik önlemlerden biri de temel ihtiyaç destek kredisi olmuştu. Üç kamu bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kanalıyla, hane geliri 5 bin TL’nin altında olanlara, 10 bin TL’ye kadar kredi verileceği açıklanmıştı. Peki, temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi kimlere veriliyor? İhtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılıyor? Temel destek kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için haberimizde derledik…

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası temel destek kredisi başvuru yapma ve başvuru sorgulama… Temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Türkiye’de, corona virüse karşı alınan ekonomik önlemlerden biri de temel ihtiyaç destek kredisi olmuştu. Üç kamu bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kanalıyla, hane geliri 5 bin TL’nin altında olanlara, 10 bin TL’ye kadar kredi verileceği açıklanmıştı. Peki, temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi kimlere veriliyor? İhtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılıyor? Temel destek kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için haberimizde derledik…

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:47
2017 Okunma
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası temel destek kredisi başvuru yapma ve başvuru sorgulama… Temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Türkiye, corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Uzun süre açılmayan dükkanlar ve ücretsiz olarak izne çıkartılan vatandaşlar, devlet tarafından yapılacak yardımlardan yararlanmak istiyor. Bu yardımlardan biri olan, ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi ile ilgili başvuru adımlarını ve başvuru sorgulama linklerini burada…

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 Nisan'da başlayan temel ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor. Yaşanan büyük talep ile birlikte bankaların ilgili birimlerinin çalışması sürüyor. Üç kamu bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası mobil uygulamalarına yeni eklenen ‘Temel ihtiyaç destek kredisi' sekmesi ile başvurularını yapabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan linkler aracılığıyla başvurunu bankaların internet siteleri üzerinde de yapabilirsiniz…

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

DESTEK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Açık takip kaydı bulunmayan, açık karşılıksız çeki olmayan, açık protestolu senedi bulunmayanlar ve hane geliri 5 bin TL'nin altında olan kimseler krediden yararlanabiliyor. Hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak.

İHTİYAÇ KREDİSİ SORGULAMA 

1 Nisan'da başlayan Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularına yoğun ilgi olduğu biliniyor. Bankaların ilgili birimleri, kredi başvurularını sonuçlandırmak için çalışıyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linkler aracılığıyla sonuçları kontrol edebilir…

Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler-Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama-Başvurularım-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarıyla kontrol sağlanabilir.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

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