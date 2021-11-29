Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden “Fikrefon Hackathon” programı

İSTANBUL(AA) - Vakıf Katılım, finansal teknolojiler ve bankacılık alanlarında özgün fikir ve projelerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde “Fikrefon Hackathon” programını hayata geçirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın sunacağı verilerle inovatif fikir ve ürünlerin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği “Fikrefon Hackathon” programına başvurular 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Başvuruların http://tto.ticaret.edu.tr/ adresinden online olarak yapıldığı “Fikrefon Hackathon” programında katılımcılardan “Kampanyalar, Müşteri Hizmetleri, Tahsis, Müşteri Kazanımı, Ürün Önerme, Kanal Yönetimi, Muhasebe, Fraud, Borç Analizleri, Risk Modelleme, Bankacılıkta Uygun İnsan Kaynağı Bulma, Çalışan Tutundurma ve Verimlilik” konularında fikir geliştirmeleri beklenecek. Katılımcılar, bu başlıklar dışında finans alanıyla ilgili geliştirdikleri fikirlerle de başvuru yapabilecek.

25-26 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek programın sonunda birinci seçilen girişimci 15 bin TL, ikinci olan girişimci 10 bin TL ve üçüncülüğü göğüsleyen girişimci de 5 bin TL’lik ödülü almaya hak kazanacak. Ön elemeyi geçen ekipler ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ofislerini ücretsiz olarak kullanabilecek ve Vakıf Katılım’da staj olanağından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak sektörün gelişimine katkı sağlayacak pek çok proje geliştirmenin yanı sıra, finansal teknolojiler alanında özgün fikirlerin ortaya çıkması için de hackathon gibi çeşitli platformları hayata geçirdiklerini kaydetti.

Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz aylarda başlattığımız “Girişim Hızlandırma Programı”nın ardından şimdi de İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde “Fikrefon Hackathon” programına imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Programımızla bankacılık alanındaki çeşitli konularda girişimcilerimize fikirlerini, projelerini gerçeğe dönüştürme fırsatı vereceğiz. Sektörümüzün büyümesinin en büyük itici gücü teknoloji olacaktır. Bu sebeple bu alanda ortaya koyulan çabaları, filizlenen fikirleri desteklemek, fark etmek çok önemli. Yüzde 100 milli ve yerli üretimi ancak bu şekilde sağlayabiliriz. “Fikrefon Hackathon” programının sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak, katma değeri yüksek önemli çalışmaların hayata geçmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Tüm gayemiz ülkemizin gücünü, refahını daha yukarılara taşımak. Bunun için de şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de girişimin ve girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz."