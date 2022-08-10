Vakıf Katılım, Ege İhracatçı Birlikleri ile protokol imzaladı

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Ege İhracatçı Birlikleri ile bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, Vakıf Katılım’ın, ticari faaliyetleri daha verimli kılan ve nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) uygulaması kullanımlarında avantajlı oranlarından faydalanabilecek.

Üye işletmelere ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde de birçok avantaj sunulacak.

Dünyanın zor bir ekonomik konjonktürden geçtiğine değinen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, finansmana erişimin şu an ülkemizdeki en büyük problemlerden biri olduğunu vurguladı.

“Bankaların, finans kuruluşlarının ihracatçılarımıza destek olması büyük önem taşıyor. Bu ihracatçılarımız için gerçekten büyük bir moral kaynağı. Dünya liderleri global bir durgunluğun ufukta olabileceği konusunda hemfikir. Koronavirüs nedeniyle zarar görmüş ekonomilerin Ukrayna savaşının da etkisiyle resesyona girebileceği ihtimali gün geçtikçe kuvvetleniyor. İhracatçılarımız şu anki enflasyonist, her gün enerji, hammadde fiyatlarına zamların geldiği ortamda doğru maliyet hesabı yapamadıkları takdirde sermaye erimesiyle karşı karşıya kalabilirler. Öngörülebilirlik ihracatçı için çok önemli. Bu süreçte Türk Eximbank ve TCMB kaynaklarının ne denli önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. 2022 yılı başından beri ihracatçı reeskont kredilerini kullanamaz noktaya geldi. Hammadde, işçilik ve enerji fiyatlarındaki artış, dolar/avro paritesindeki aleyhimize yaşanan gelişmelerin yanında finansmana da erişemiyoruz. Serbest piyasada faizler yüzde 40 bandında. Bu şartlarda ihracatçılarımız sipariş almakta bile tereddüt eder konuma geldi. Türk ihracatçısının finansmana erişimi önündeki engeller kaldırılmalı. Lojistik, hammadde, enerji ve finansman sorunlarımızın çözümünde aktif bir pozisyon alınmasını istiyoruz. Özellikle tarım sektöründe önümüzdeki günlerde alım dönemi başlıyor. Ürünün sanayiye dönüşeceği zaman herkesin finansmana ihtiyacı var.” dedi.

Eskinazi, “İhracatçılarımızın desteklenmesi demek, ülkemizin uluslararası rekabette üst seviyelere çıkması ve insanımızın refah içinde yaşaması demektir. Türkiye'nin bugünkü anlamda ilk ihracatçı birliği olan EİB, 80 yılı aşkın dış ticaret deneyimiyle, Ege Bölgesi'nde 12 farklı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin ihracatçı firmayı temsil ediyor. Birliğimiz bünyesinde 5 sanayi birliği, 7 tanede tarım birliğimiz var. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılında yüzde 26 artışla 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata imza attık. EİB olarak ihracatımız; 2021 yılı 225 milyar 368 milyon dolarlık Türkiye geneli ihracatın yüzde 7'sini, Ege Bölgesi toplam ihracatını baz aldığımızda ise Türkiye geneli ihracatın yüzde 12,4’ünü oluşturuyor. Marmara’dan sonra ikinci büyük bölgeyiz. Birliklerimiz son 1 yılda 18 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. 2022 yıl sonu hedefimize Temmuz ayı sonunda ulaşmış olduk. Temel amacımız firmalarımıza faaliyet gösterdikleri 12 sektörde sürdürülebilir ve kârlı ihracat artışı için altyapı ve kaynak sağlamak. Ege İhracatçı Birlikleri olarak firmalarımıza insan kaynağı, finansal kaynak, fiziksel altyapı, iş ağı ve bilgi kaynağı sağlamak için ortak girişimlerle çarpan etkiler yaratıyoruz. Finansmana ihtiyacımızın olduğu en önemli zaman dilimindeyiz. Bu noktada yenilikçi finansman araçlarını ihracatçılara sunacak Vakıf Katılım ile iş birliği protokolünü çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Ülkemizin ekonomik anlamda sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik seviyesinde daha iyi noktalara gelebilmesi için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla, kalkınma ajanslarımızla iş birliklerini hayata geçiriyor, yatırımlarının ve üretimlerinin kesintiye uğramaması için bir iş ortağı yaklaşımıyla KOBİ’lerimizin, işletmelerimizin yanında oluyoruz.

Yapacağımız benzer iş birlikleri ile 4i olarak adlandırdığımız İmalat, İstihdam, İhracat ve İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için finansal kiralama ve yeşil enerji gibi pek çok alanda milli ekonomiyi destekleyerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler üretmeye ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Vakıf Katılım’ın yeni nesil dijital ödeme yöntemi GFT’ye de ayrıca değinen ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Çelik, GFT’nin ticarete yeni bir soluk getirdiğini, KOBİ’lerin tahsilat sorunlarını ortadan kaldırdıklarını, GFT’nin bölünebilme, transfer edilebilme özellikleri ile beraber vadeli alacaklara nakit özelliği kazandırdıklarını sözlerine ekledi.