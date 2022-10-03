Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu’nda milyar dolarlık anlaşmalar

13’üncü Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu’nun toplam yatırım değeri 15 milyar dolar olan iş birliği anlaşmalarının imzalanmasıyla sona erdiği açıklandı.

Çin Uluslararası Yükleniciler Derneği ve Macao Ticaret ve Yatırım Tanıtım Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen 13’üncü Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu (IIICF) Macao’da sona erdi. Dünya genelinde devlet kurumları, finansal kurumlar, yükleniciler ve şirketler dahil olmak üzere 600’ü aşkın kuruluştan bin 300’den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı ve 500 bini aşkın ziyaretçinin de online izlediği bu yılki Forumda 41 etkinlik düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, küresel altyapı yatırımı ve inşaat sektörünün önde gelen etkinliklerinden olan forum, uluslararası iş birliği ve işletmelerin birbiriyle eşleştirilmelerini destekleme konusunda verimli sonuçlar elde etti. Forum sırasında 210 iş toplantısı ve işletme eşleştirme aktivitesi gerçekleştirildi. Bu aktiviteler, Hong Kong’da konut ve altyapı projeleri, Kazakistan’da demir cevheri projeleri, Arjantin’de fotovoltaik enerji santralleri ve hidroelektrik santralleri ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iletim ve alt istasyon projelerinin desteklenmesiyle ilgili 19 kurumsal anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı. Projelerin toplam yatırım değeri 15 milyar dolar ve bu geçen seneye oranla yüzde 550 oranında bir artışı ifade ediyor. Forumun sergi alanı bir önceki foruma göre yüzde 20 oranında genişletildi ve sektörün yeni teknolojileri, ürünleri ve hizmetlerinin yanı sıra ilgili sektörlerin liderlerinin tanıtılmasına odaklanıldı.

Çin Uluslararası Yükleniciler Derneği (CHINCA) Başkanı Fang Qiuchen, forumun katılımcılar arasında iş birliğini daha da güçlendireceğini ve uluslararası iş birliği alanlarını genişleteceğini belirterek bu iki unsurun Kuşak ve Yol girişimini genişletmek, küresel kalkınma girişimlerini uygulamak ve insanlık adına çalışacak bir topluluğun kurulmasını sağlamak için büyük önem taşıdığını söyledi.