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TÜSİAD İtalya’da temaslarda bulundu

Gümrük Birliği'nin neden güncellenmesi gerektiği konusunda İtalya'da farkındalık yarattıklarını belirten Kaslowski şunları söyledi: “Diyalog ortamının iki ülkenin ticaretine de önemli bir katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Potansiyel olarak çok daha büyük işler ve çalışmalar yapılabileceğinin farkındayız."

TÜSİAD İtalya’da temaslarda bulundu

Gümrük Birliği'nin neden güncellenmesi gerektiği konusunda İtalya'da farkındalık yarattıklarını belirten Kaslowski şunları söyledi: “Diyalog ortamının iki ülkenin ticaretine de önemli bir katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Potansiyel olarak çok daha büyük işler ve çalışmalar yapılabileceğinin farkındayız."

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:39
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TÜSİAD İtalya’da temaslarda bulundu

Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 11-13 Şubat tarihleri arasında Roma ve Milano’da temaslarda bulundu.

TÜSİAD heyeti, İtalya’daki muadil kuruluşu Confindustria’nın Yönetim Kurulu Başkanı Vincenzo Boccia ve beraberindeki iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci konusunda farkındalık yaratılmasının önemi ve sürecin canlanmasının her iki ülke iş dünyasına getireceği kazanımlar, dijital dönüşüm alanında ortak çalışma ve KOBİ’ler arası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. İşbirliği sürecinin bir sonraki aşaması olarak TÜSİAD, Vincenzo Boccia başkanlığındaki Confindustria heyetini Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek “Türkiye – İtalya Forumu” çerçevesinde ağırlayacak.  

Heyet, İtalyan Senatosu’nda Italia Viva ve Fratelli d’Italia partisine mensup senatörler ve İtalyan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Cinque Stelle Partisi üyesi Manlio di Stefano ile görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarda Türkiye’nin AB üyeliği katılım sürecinin kesintiye uğramamasının iki taraf için de önem ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinin bir kazan-kazan denklemi olduğu vurgulandı. Mülteciler konusunda Türkiye’nin tutumunun yanı sıra İtalya’da Türkiye algısı, Doğu Akdeniz’de enerji güvenliği, iki ülke ekonomilerinin tamamlayıcılığı ile Türk iş dünyasının ikili ekonomik ilişkilere yönelik beklenti, görüş ve mesajlar dile getirildi.

Gümrük Birliği'nin neden güncellenmesi gerektiği konusunda İtalya'da farkındalık yarattıklarını söyleyen Kaslowski, “İtalya ve Türkiye'nin, iki Akdeniz ülkesi olarak birçok konuda ortak veya çelişen çıkarları olabiliyor. O açıdan bu iki ülke arasında bir istişare, bir diyalog ortamının olmasını çok önemsiyoruz. Senatodan, Dışişleri Bakanlığına, düşünce kuruluşlarından Confindustria’ya kadar pek çok kurumla temaslarda bulunduk. Diyalog ortamının iki ülkenin ticaretine de önemli bir katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. İki ülke arasındaki ticaret 20 milyar dolar civarında. Her ne kadar İtalya’nın Türkiye’ye olan ihracatı son dönemde biraz düşmüş olsa da halen İtalya’nın önemli bir pazarı konumundayız. Potansiyel olarak çok daha büyük işler ve çalışmalar yapılabileceğinin farkındayız." diye konuştu. 

TÜSİAD heyeti Roma’da Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IAI), Milano’da ise Uluslararası Politik Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) yönetici, üye, uzman ve davetli iş insanlarının yanı sıra Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

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