TÜRSAD Başkanı Ardıç: "Tedarik sorunumuz yok"

Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği(TÜRSAD) Başkanı Ali Bilal Ardıç, pandemi döneminde tüm dünyada tedarik sorunu yaşanırken, Antalya’da böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Serik’in Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen, ’Sektöre Değer Katan Buluşma’ bu yıl misafirlerine 5. kez kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 278 katılımcı firmanın yer aldığı ve yaklaşık 30 milyar TL işlem hacminin hedeflendiği buluşma 4 gün boyunca turizm tedarikçileri ile satın alma yöneticilerini bir araya getirecek.

Buluşmada konuşan Ali Bilal Ardıç ,pandemi nedeniyle dünya çapında tedarik sorunu yaşanırken Türkiye’de özellikle turizmin başkenti Antalya’da hiçbir sorun yaşanmadığını kaydetti.