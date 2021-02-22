TÜRKİYE’NİN TIBBİ MOBİLYA İHRACATI 2 KATINA ÇIKTI, REKOR KIRDI

Salgın nedeniyle tüm dünyada hastanelerin dolması, tıbbi mobilya ihtiyacını da artırdı. TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye’nin masa, karyola gibi medikal mobilya ile bunların aksam ve parçaları ihracatı, 2019’a kıyasla yüzde 92 yükselerek 106 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde bu ürünlerin ithalatı ise yüzde 3’lük azalışla 19 milyon dolara düştü.

ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, pandemi nedeniyle birçok alanda olduğu gibi uluslararası taşımacılıktaki ürün yelpazesinde de önemli değişiklikler görüldüğünü belirtti.

“Tıbbi mobilyada zamanında teslimat hayat kurtarıyor”

Mobilya ihracatçılarının ürünlerini hasarsız ve zamanında teslim ederek sektöre özel çözümler geliştirdiklerinin altını çizen Yalça, özellikle korona vakalarının aciliyeti nedeniyle tıbbi mobilyada, zamanında ve hasarsız sevkiyatın çok daha önemli olduğunu ve hayat kurtardığını dile getirdi.

Yalça, 2020’de 2019 yılına oranla tıbbi mobilya ihracatının yaklaşık 2 katına çıkarak 106 milyon dolara ulaştığını anlattı. Avrupa’da en çok ihracatın Birleşik Krallık, Romanya, Macaristan, Fransa ve Almanya’ya gerçekleştiğini aktaran Yalça, medikal mobilya ihracatının Avrupa’da korona vakalarının ve ölümlerinin en çok görüldüğü Birleşik Krallık ve İtalya’ya 3 katına çıktığını da sözlerine ekledi.

Bu arada geçen yıl Türkiye’nin tıbbi mobilya ihracatı Macaristan, Hollanda ve Polonya’ya 3-4 katına; İspanya, Romanya ve Almanya’ya ise yaklaşık 2 katına ulaştı.