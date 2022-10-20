Türkiye’nin 9 aylık yaş meyve sebze ihracatı 1,94 milyar dolar

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün yılın ilk 9 ayında en çok domates, şeftali ve mandarin ihraç ettiğini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, en yüksek değerlere Rusya, Almanya ve Romanya pazarlarında ulaştıklarını belirtti.

Türkiye’nin üçüncü çeyrek sonunda 3 milyon 353 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, sektörün yılın ilk 9 ayında en çok ihraç ettiği ürünün yüzde 7 artış ve 283,5 milyon dolar değer ile domates olduğunu, yüzde 20 artış ve 198,3 milyon dolar değer ile şeftalinin ikinci, yüzde 15 artış ve 168,8 değer ile mandarinin üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Başkan Gürüz, “Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız ürünler karpuz, kayısı ve portakal oldu. Karpuzda yüzde 80 artışla 38,1 milyon dolarlık, kayısıda yüzde 33 artışla 82,1 milyon dolarlık, portakalda yüzde 22 artışla 54,8 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık” dedi.

“9 aylık ihracatın yüzde 34’ü Rusya’ya”

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin öne çıktığını kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde en yüksek değerlere Rusya, Almanya ve Romanya’da ulaştıklarını bildirdi. Başkan Gürüz, “Yılın ilk 9 ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 656 milyon dolar değer ile Rusya birinci, 195,5 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 143,1 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacmini en fazla artırdığımız ülkeler İsrail, Hırvatistan ve Beyaz Rusya oldu” diye konuştu.

“World Food Moscow Fuarı’na Türkiye markası damga vurdu”

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının lideri Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin sektörün küresel pazarlarda daha da güçlenmesi adına çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, Rusya’nın başkenti Moskova’da 20-23 Eylül tarihleri arasında 31’incisi düzenlenen World Food Moscow Fuarı’nda millî katılım organizasyonunu bu yıl da başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

24 ülkeden 700’ü aşkın firmanın katıldığı, 75 ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan World Food Moscow Fuarı’nda Türkiye Markası standı ile öne çıktıklarını vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi:

“Rusya, Türk yaş meyve ve sebze sektörü için uzun yıllardır en büyük pazar. World Food Moscow Fuarı da katılımcı ve ziyaretçi firmaların hâlihazırdaki iş ilişkilerini canlı tutmak ve ticaretlerini geliştirmek adına büyük önem taşıyor. Rus firmaların ürünlerimize ilgisi her zamanki gibi üst düzeydeydi. Hem coğrafi yakınlık hem de kalite güvencesiyle Rus pazarında sahip olduğumuz avantajlı konumumuzu daha da güçlendirmek adına verimli bir fuar yaşadık. Fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan Moskova Büyükelçimiz Mehmet Samsar ve ticaret diplomatlarımıza teşekkür ediyoruz.”

“Suudi Arabistan’a ihracatımız Eylül ayında da yüksek ivmeyle devam etti”

Sektör adına sevindirici bir başka gelişmenin Suudi Arabistan pazarında yaşandığını dile getiren Başkan Ferhat Gürüz, geçen Ağustos ayında bu ülkede hızlanan ihracatın Eylül ayında da yüksek ivmeyle devam ettiğini aktardı. Başkan Ferhat Gürüz, Eylül ayında Suudi Arabistan’a yaklaşık 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Dört yıl öncesine kadar yıllık 90 milyon dolar düzeyinde ihracat yaptığımız Suudi Arabistan pazarındaki ticaretimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Bu durum, gelişen siyasi ilişkiler sonucunda ürünlerimizin yüksek kalitesi ile tercih edilebilirliği ve ihracatçılarımızın bin bir zorluğa rağmen özverili çalışmalarının sonucudur” dedi.

“Hasat öncesi enfeksiyonlar ve hasat sonrası uygulamalarda eğitim desteği veriliyor”

Başkan Ferhat Gürüz, Birliğin hasat öncesi enfeksiyonlar ve hasat sonrası uygulamalar konusunda yetkin uzmanları, üretici ve ihracatçı firmaların temsilcileriyle bir araya getirerek farkındalığı artırdığını, bu çerçevede 30 Eylül’de AKİB merkez binasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ICA International Chemicals firması yetkilisi Wouter Schreuder’i sektör paydaşlarıyla buluşturarak istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Narenciye ihracat sezonunun da 15 Eylül itibarıyla başladığına değinen Başkan Ferhat Gürüz, “Narenciye çeşitlerinin olgunlaşması bu sene biraz gecikti, ancak üretim miktarında bir sorun beklemiyoruz. Narenciye rekoltesinin önceki sezon seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz” dedi.