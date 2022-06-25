Türkiye’de ilk kez bir okulda güneş paneli atölyesi kurdu

Kahramanmaraş’ta bulanan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de ilk kez güneş panellerinin kendi iç montajını yapacak bir atölye kuruyor. Atölye ile birlikte, kentte bulanan 1200-1300 okulun çatı panellerinin montajının yapılması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif şekilde kullanılması ve teknik personel yetiştirmek için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile önemli bir aşama kaydedildi. Proje ile Onikişubat ilçesinde bulanan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yenilenebilir enerji üretim atölyesi kurdu. Atölyeye gelen güneş panelleri burada montajı yapılarak, okulların çatılarına kurulum için gönderilecek. Türkiye’de ilk kez kurulan bu atölye ile alternatif enerjinin ustalarını lise döneminden yetiştirerek sektöre büyük bir ivme kazandıracak

Konu hakkında bir açıklama yapan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ragıp Erdoğan, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren, okulumda yenilenebilir enerji kaynakları alanı altında güneş ve rüzgar enerji dallarımız faaliyete geçecek. Biz de ön hazırlık olarak okulumuzda ve gördüğünüz gibi ilk enerji panelleri kurulumunu yaptık. Bunu enerjiye çevirebildik. Bunlar ilgili çalışmalar yaptık. Bu sayede biz okulumuzu açacağımız bu alan ve dallar ile kendi okulumuzdan başlayarak çevremizdeki bütün okulların enerji ve güneş panellerini kendimiz kurmayı planlamaktayız. Bizim okulumuzun ilk kurulumunu yaptığı güneş enerjisi panel portatifimiz, bununla Kahramanmaraş’ta ki bütün okulların çatılarını enerji sistemleri kurmayı planlamaktayız. Sizin de bildiğiniz gibi pandemiden sonra meslek liselerinin önemi arttı ve meslek liseleri sadece bir okul olmaktan çıkıp üreten, ekonomiye fayda veren, öğrencisiyle, öğretmeniyle topluma faydalı olan okullar haline dönüştük. Bizde bu anlamda bir nebzede olsa farkındalık adına gelecek sene açacağımız, bu bölümümüzle, fosil yakıtların artık kullanımının azaldığı; güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştığı bir dönemde biz de elimizi taşın altına sokarak üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Okulumuzu örnek verecek olursak; okulumuzun çatısı 1000 metrekare. Buraya 400 tane güneş paneli koyabiliyoruz. Yaklaşık 250 KV’lık bir kurulu güce sahip oluyoruz” dedi