Türkiye’de girişim yatırımları 2,2 milyar dolara ulaştı

KPMG Türkiye’nin 212 iş birliği ile hazırladığı ‘Türkiye Startup Yatırımları Raporu’, girişim ekosistemindeki gelişimi ortaya koyuyor. Devam eden küresel pandemiye rağmen yatırımcılar yeni iş alanlarına odaklanıyor. Bunlar arasında teknoloji ve dijital hizmet şirketlerine yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığı gözleniyor. 2020’nin ilk dokuz ayındaki toplam yatırım tutarı 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yeni gerçekte 2020 gündemi

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, pandemi döneminde 2020’nin ikinci çeyreğinin hareketli geçtiğini söyledi. Kaçmaz, salgının etkisiyle dünyada evde geçirilen sürenin artmasına paralel dijital platformlara da ilginin yükseldiğini kaydetti. Kaçmaz, mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına ilginin hiç olmadığı kadar arttığına dikkat çekti. Geleneksel perakende şirketlerinin online penetrasyonda uzun vadeli hedeflerini birkaç ayda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaçmaz, “Hayatın dijitale taşınması ve dijitale ilginin büyüyerek artması nedeniyle yatırımcıların da ilgisini teknoloji şirketlerine yöneldi. Geçmişte teknoloji sektöründeki birleşme ve satın almalar yükselişte olsa da bu ilgi şirket değerlemelerine yansımıyordu. 2020’de Türkiye’de girişim ekosistemindeki işlemlerin yanı sıra birleşme ve satın alma aktivitelerinde de hem işlem hacmi hem de işlem adedi açısından en büyük payı teknoloji şirketlerinin alacağını söyleyebiliriz” dedi.

Rapora göre bu yılki dikkat çeken işlemlerden başlıklar şöyle:

Yılın ilk üç çeyreğinde en büyük işlem ABD merkezli Zynga’nın Haziran ayında Türk şirketi Peak Games’i 1.8 milyar dolara satın almasıydı. Peak Games değeri 1 milyar doları aşarak Türkiye’nin ilk ‘unicorn’ şirketi oldu.

Aynı dönemde gerçekleşen ikinci en büyük işlem ise yine Zynga’nın Ağustos ayında Türk şirketi Rollic Games’i 168 milyon dolara satın alması oldu.

2020’nin bir diğer büyük işlemi finansal teknoloji sektöründen geldi. Payguru’nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük mobil ödeme şirketlerinden biri olan Tpay’e satışı yılın öne çıkan işlemiydi.

Sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren görme engellilere yönelik akıllı baston üreticisi WeWALK, 3 boyutlu dijital vücut tarama girişimi Digime3D, kadın sağlığı takip ve analizi uygulaması PepApp, mikrobiyal biyopeptit üretimi ile gıdaların raf ömrünü arttırmayı hedefleyen Nanomik ve dijital patoloji alanında faaliyet gösteren Virasoft’a yapılan yatırımlar da yine benzer şekilde öne çıktı.

102 startup yatırımı, 18 hisse satış işlemi

2020’nin ilk çeyreğinde startuplar 30 işlem ile değeri açıklanan yatırımlar baz alındığında toplam 19 milyon dolarlık yatırım alırken, bu ikinci çeyrekte 27 işlem ile 28,3 milyon dolarlık yatırım tutarı, üçüncü çeyrekte ise 44 işlem ile 45,8 milyon dolarlık yatırım tutarını beraberinde getirdi.

Startup hisse satışları dikkate alındığında ilk çeyrekte değeri açıklanmayan toplam 3 işlem gerçekleşirken, bu ikinci çeyrekte 5 işlem ile Peak satışının da etkisiyle 1831,6 milyar dolarlık işlem hacmi ve üçüncü çeyrekte ise 10 işlem ile 301,9 milyon dolarlık işlem hacmi yarattı.

Oyun sektörü şampiyon oldu