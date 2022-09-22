Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan 100 milyon Avroluk Sürdürülebilir Eurobond İhracı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), sürdürülebilirlik alanında temin ettiği yabancı kaynaklara bir yenisini daha ekleyerek, 100 milyon Avro tutarında ilk sürdürülebilir Eurobond ihracını gerçekleştirdi. AFD’nin finansman sağladığı 11 yıl vadeli söz konusu ihraçtan elde edilecek fonlar iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yatırımları ve sosyal projeleri desteklemek için kullanılacak.

Banka’nın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen Eurobond ihracından elde edilecek fonun en az yüzde 75’i Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunan yeşil projelerin finansmanı için ayrılırken, kalan kısmı sosyal projelere yönlendirilecek. Banka söz konusu ihraç kapsamında, ekonomide kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar için AFD’nin teknik destek programından yararlanacak.

Sürdürülebilir yatırımlara sağladıkları finansman olanakları ile ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine destek verdiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “AFD’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı ile Bankamız adına bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu fonlama, 47 yıllık geçmişe sahip olan Bankamızın ilk sürdürülebilir Eurobond ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Eurobond getirdiği kaynak çeşitliliği bakımından Bankamız için büyük önem taşımakta ve gelecekte daha geniş bir yatırımcı ağına ulaşma hedefimizi desteklemektedir. Bu ihraç ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve yeşil dönüşümüne sağlayacağımız katkı için çok mutluyuz. AFD’nin Bankamıza olan güveni için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini umuyorum.” dedi.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, “Düşük karbonlu ve iklime dayanıklı ekonomilere geçişi güçlendirmek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için finansal sistemlerin yeşillendirilmesi bir öncelik haline geldi. TKYB'nin AFD tarafından desteklenen bu ilk sürdürülebilir tahvil ihracı, bize Fransa ve Türkiye arasındaki ve özellikle Türkiye'nin Paris Anlaşması ile uyumlu düşük karbonlu enerji geçişi alanındaki mükemmel iş birliğini hatırlatıyor” dedi.

AFD Avrasya Bölge Direktörü Bayan Cécile COUPERİE, “AFD, küresel finansın yeşil hale gelmesi konusunda tamamen kararlıdır. Geleneksel kredi limitlerimizin tamamlayıcısı olan bu yeni finansal araç ile TKYB ile iş birliğimizi yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Yine bugün imzalanan teknik destek paketi, TKYB'nin finanse ettiği projelerde kadın istihdamını artırma girişimlerini destekleyecektir