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Türkiye ile İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması hedefleniyor

Türkiye ile İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. İpek Yolu’nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden Çin’e yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demiryolları ile gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Ekonomi 26.01.2021, 12:57
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Türkiye ile İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması hedefleniyor

Türkiye ile İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. İpek Yolu’nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden Çin’e yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demiryolları ile gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-İran demiryolları temsilcilerinin 12 -13 Ocak 2021 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye ile İran arasında transit olarak geçecek demiryolu taşımalarında yeni bir dönemi başlatacak mutabakat zaptının, imzalandığının bilgisini verdi.

Türkiye İran demiryolu taşımacılığında hedef yılda 1 milyon ton yük taşımak

Türkiye İran arasında salgın koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek 2020 yılında 564 bin ton yük taşındığı hatırlatılırken, yük taşımalarının artmasında özellikle Van Gölü üzerinde hizmet veren 50 vagon kapasiteli iki feribotun önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulandı. Artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi.

Ticaretimiz için yeni bir alternatif koridor oluşturulacak

Türkiye-Pakistan arasında tarifeli yük tren seferlerinin başlatılması kararı alınırken, bu güzergahta işletilecek yük trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ilerletilmesinin sağlanacağı da kaydedildi. Bakanlık, taşıma ile ilgili ücretlendirme tarifesinin oluşturularak, Türkiye-İran-Pakistan arasında karşılıklı işletilecek trenlerde ortak tarife birliğine geçileceğine dikkat çekti.

Afganistan’a demiryolu taşımaları başlayacak

Pakistan ile birlikte İran-Afganistan demiryolu bağlantısı üzerinden taşımacılığına başlanacağına işaret edildi. Bakanlık, İran Afganistan arasındaki demiryolu bağlantısının tamamlanarak 10 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılmasının ardından Türkiye’ den yüklenen bir vagonun İran’ı transit geçerek Afganistan ‘a kadar gitmesinin mümkün hale geldiğini belirtti.

Önümüzdeki aylarda Türkiye-İran ve Afganistan demiryolu idarelerinin bir araya gelmesi ile Türkiye-Afganistan arasında da demiryolu taşımalarına başlanması için yol haritası belirleneceği ifade edildi.

Çin’den Türkiye’ye ve Avrupa’ya ya da tersi istikametteki önemli yük potansiyeli için İran üzerinden yeni bir koridor oluşturulacağına dikkat çekilerek, İpek Yolu’nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden Çin’ e yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demiryolları ile gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için iş birliği yapılacağı kaydedildi.
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