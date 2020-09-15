Türkiye, dünyanın en büyük 8. mobilya ihracatçısı oldu

Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies'in (CSIL) 2020 raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi. Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. sıraya yükseldi. Açıklanan sıralamada Türkiye önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “12 milyar dolarlık üretim kapasitemizle dünyada en fazla mobilya ihracatı yapan 8. ülke olduk. 6 basamak birden yükselmenin getirdiği haklı gururu yaşıyoruz. Sektörümüz 12 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilya markasıyla 500 bin kişiye istihdam alanı sunuyor. Yeni teknolojileri kullanan, kalite ve tasarımdan ödün vermeyen bir mobilya sektörüne sahibiz. Ancak söz konusu uluslararası raporda ihracatımız 2 milyar 864 milyon dolar olarak gözüküyor. Bizim ihracatımızın bir kısmı demir ve demir dışı metaller ihracatçı birlikleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliklerinin rakamlarına yazılıyor. Gerçek ihracat rakamımız 3,5 milyar doları gösterebilirsek, 3,7 milyar dolarla yedinci sırada bulunan Kanada ile kıl payı bir fark kalacak. 4,7 milyar dolarla altıncı sırada bulunan ABD'ye de yaklaşmış olacağız.”

2023’de dünyanın en çok ihracat yapan 5 ülkesi olmayı hedefliyoruz

Türk mobilya sektörü olarak hali hazırda dünya mobilya pazarından yüzde 1,5’luk pay aldıklarını hatırlatan Güleç, “Ülke olarak dünyanın en önemli tedarik zincirine giriyoruz. 2020’nin ilk sekiz ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye mobilya sektörü fason üretimi olmayan dünyaya kendi markalarını pazarlayan, markalaşma adına var gücüyle çalışan, tasarım konusunda Ar-Ge tasarım çalışmalarına yatırımlar yaparak her geçen gün kendini yenileyen, 180 ülkeye ihracat yaparken onunla da yetinmeyip yeni pazarlar arayışında olan bir sektör. Tüm bu parametreler gösteriyor ki; 2023’de dünyanın 5 mobilya ihracatçısı ülkeleri arasında Türkiye’yi de görmek hayal değil. Tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü maliyetiyle öne çıkan Türkiye ihracatta tam yol ilerlemektedir. Önümüzdeki dönemlerde ABD, Çin, Hindistan gibi ülkelere yoğunlaşarak, lojistik sistemleri kurarak ve tasarıma daha çok ağırlık vererek ihracat artışımızı ivmelendireceğiz “ dedi.

2022’de daha büyük ölçekli mobilya fabrikaları kurulacak

Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörü olarak yılı 4 milyar dolar ihracatla bitirmeyi beklediklerini, yanı sıra iç pazarda ise 60 milyar TL’lik satış grafiği yakalamayı öngördüklerini söyledi. Pandemi sonrası oluşan talep artışına da değinen Güleç şunları kaydetti: “Yaşanan talep artışına fabrikalarımız vardiyalı çalışma sistemlerinde düzenlemeler yaparak ve pandemi nedeniyle yarım kalan kimi yeni tesislerini hızla tamamlayarak yetişmeye çalışıyorlar. Talep artışı ilk etapta istihdamın önünü açacaktır. 100 bin kişilik bir ek istihdam durumu ortaya çıkabilir. Fabrikalarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olacak şekilde verimliliği sağlamanın koşullarını oluşturup tedarik zincirinde aksama yaşanmamasını sağlıyorlar. Bunun için çok büyük bir çaba veriyorlar. Ama şunu söyleyebilirim, talep artışındaki bu hız devam ettiği sürece özellikle 2021 belki olmaz; ama 2022’deki yeni mobilya fabrikaları daha büyük ölçekli olacak. Son teknolojinin kullanılacağı bu fabrikalar Türk mobilyası için aynı zamanda büyük bir eşik olacak. Dünyanın ihracatçı en büyük ilk beş mobilya ülkesinden biri olmak istiyoruz, bunu başarabilecek güce sahibiz. Türkiye olarak biz şu anda Avrupa’nın mobilya fabrikasıyız. Amerika Birleşik Devletleri, en büyük müşteri potansiyelimizi barındırıyor. Amerika’ya, bir yandan da Avrupa’ya ihracatımız artıyor. Kısa dönemde Amerika’ya 3 milyar dolar ihracat yapmak ve bu şekilde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.”