Türkiye doğrudan satışta dünya ortalamasının üzerinde büyüdü

Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) geçtiğimiz günlerde açıkladığı pandeminin etkisindeki 2020 yıl verilerine göre dünya doğrudan satış sektörü 179 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Verilere göre Türkiye geçtiğimiz yıl da dahil son 3 yılda yüzde 5 oranında büyüdü.

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu verilerine göre pandemi özellikle Avrupa pazarında sektör büyüklüklerini etkiledi. Pek çok ülkede bir önceki yıla göre durağanlık yaşanırken, Türkiye son 2 yılda yakaladığı büyümeyi 2020 yılında da sürdürdü. Yüzde 5 oranında büyüme gösteren Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa gibi sektörün geleneksel pazarlarının üstünde bir büyüme grafiği gösterdi. 2020 yılı verilerine göre doğrudan satış sektöründe en büyük pazarlar hala yüzde 22 payıyla ABD, yüzde 11 ile Çin, yüzde 10 ile Almanya ve Kore‘ye ait. Global satışların yüzde 47’sini ise Asya pazarı oluşturuyor. Afrika pazarı ise son üç yılda dikkat çeken büyüme grafiği gösteriyor. Tüm bölgeler arasındaki en yüksek büyüme oranı ise yüzde 6’lık büyüme oranıyla Afrika’ya ait.

“Sektör son 3 yılda Türkiye’de istikrarlı büyüyor”

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Türkiye’de sektörün girişimcilikle özdeşleştiğini, bu nedenle

giderek daha fazla insanın sektörde yer almaya başladığını söyledi. Geyik, “Dünya verileri bize gösteriyor ki Türkiye aynı Asya-Pasifik ülkeleri gibi doğrudan satış sektörünün yıldızının parladığı ülkeler arasında yer alıyor. Pandemiye rağmen dünya büyüklüğünün üzerine çıktık. Son 3 yılda istikrarlı bir büyüme hikayesine ortak oluyoruz. Sektör Türkiye gibi dinamik bir pazarda tam da olması gerektiği gibi girişimcilik olarak algılanmaya başladı. Bizim de QNET olarak Akademetre ile bu yıl yaptırdığımız araştırmada insanlar doğrudan satışı girişimcilik olarak algılıyorlar. Ek iş, ek gelir sağlamak için doğrudan satışa cesaretle atılıyorlar. Hem dünya verileri hem de bizim araştırmamız ülkemizin potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Pandemi sağlık ürünleri satışını arttırdı

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu verilerine göre, 2020 yılında pandeminin de etkisiyle sağlık ürünlerinin satışında yüzde 36’lık bir pay oluştu. Sağlık ürünlerini yüzde 26’lık oranla kozmetik ve kişisel bakım ürünleri izledi. Ürün kategori satışlarını değerlendiren Geyik, “Pandemi sağlık ürünlerini öne çıkardı. Bu sonuçlar oldukça doğal. QNET olarak Türkiye’de de yüzde 50 ile kişisel bakım ve saat, yüzde 30 ile ev ve yaşam, yüzde 19 ile tatil ve yüzde 1 ile diğer ürün kategorilerinden satış sağladık. 2021 yılında da koşullardan bağımsız büyümeye devam ediyoruz. 100 binin üzerinde girişimci ve müşterimizle pandemi nedeniyle iş kaybı yaşayanlar, sektör değiştirmek isteyenler, zaman ve mekandan bağımsız çalışmak isteyen girişimciler için büyük fırsat sunuyoruz” dedi.

2010 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren QNET ürün portföyünde Bernhard H Mayer saatleri ve takıları, Homepure Nova su arıtma cihazı, Airpure Zayn hava arıtma cihazı, Physio Radiance cilt bakım ürünleri, Naturtres saç ve vücut bakım ürünleri, Swiss e Learning Institute uzaktan eğitim, Gvi Breaks konaklama gibi çeşitli ürünler yer alıyor.