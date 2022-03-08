Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?

Uzman Doktor Maaşı

Sağlık alanın da uzman doktorların aylık ve maaşları da diğer devlet çalışanı gibi yüzde 4 oranında maaş zammı almıştır. Bu ücretlere ek olarak yıllık enflasyon farkının da artı olarak ekleneceğinin bilinmesi gereklidir.

Beyin cerrahi, kalp ve damar cerrahi, göz cerrahi, kulak burun boğaz cerrahi, ruh ve sinir uzmanlıkları gibi belirli bir hizmet alanında uzmanlaşmış olan tıp adamlarının aylık olarak aldıkları maaşlar genel olarak pratisyen hekimlerin kazançlarına göre farklılık göstermektedir.

Bu maaşlara ek olarak uzman doktorların çalıştıkları bölgeler ve meslekte ki kıdemleri de maaşlarına etki eden önemli faktörler arasındadır. Ancak genel olarak uzman hekimlerin görevlerine yaklaşık 8bin lira aylık bağlanması ile başladıkları bilinmektedir.

Yeni Mezun Doktor Maaşı

6 yıllık tıp fakültesinden mezun olarak herhangi bir kamu hastanesine atanan doktor çıplak olarak 10bin 600 lira maaş almaktadır. Bu maaşa henüz döner sermaye katkısı eklenmemiştir. Enflasyon farkları ile birlikte yeni mezun doktorların maaşı yaklaşık olarak 13.155 liraya çıkmaktadır. Mezuniyetlerinin ardından akademisyenlik düşünen ya da özel sektör de çalışmak isteyen doktorların aldıkları ücret anlaşmalarına göre farklılık gösterebilir.

Yeni Mezun Bir Doktor Ne Kadar Kazanır?

Yeni mezun doktorlar eğer kamu hastanesinde görev alacaksa kendilerine uzmanlıklarını alana kadar döner sermaye farkı bağlanmamaktadır. Bugün mesleğe başlamış yeni doktorlar hemen hemen üç asgari ücret kadar kazanmaktadır. Bu rakam genel olarak gelir vergileri kesildikten sonra 11bin lira civarındadır. Eğer özel hastaneler de çalışmak isteyen doktorlar fazla çalışma ve prim haklarını da göz önünde bulundurmalıdır. Böylelikle kazançları ortalama aylık olarak 18bin liraya kadar çıkmaktadır.

Pratisyen Doktor Maaşları 2022

Pratisyen hekimler önleyici sağlık hizmeti ve hasta eğitimi görevlerinde bulunur. Pratisyen hekimler 2021 yılı itibariyle 8990 lira aylık kazanca sahipti. Enflasyon ve maaş zamları da dikkate alındığında 2022 yılında doktor maaşlarının 9325 lira olması beklenmektedir.

Pratisyen Doktor Maaşı

Pratisyen doktor, hastaneler de hastaların düzenli kontrollerini yapmak, acil servisler de ya da klinikler de hastalıkları ön tanı koyarak teşhis etmek, hastanın sağlığının genel durumu çerçevesinde gerektiği takdirde hastayı ilgili uzman doktora yönlendirmekle görevlidir ve sorumludur.2022 yılında sağlık sisteminin en alt kademesinde bulunan pratisyen hekimlerin göstergeleri 13binden 33bine çıkmıştır. Bununla birlikte maaş ve yan hakları dahil toplam aylık 8990 liradan 9325 liraya çıkması beklenmektedir.

Doçent Doktor Maaşı 2022

Akademisyenlerin gelirlerini etkileyen birçok unsur bulunur. Akademisyenin evli olup olmamasına, çocuk sayısına, bildiği yabancı dil sayısına ve kıdemine göre gelir hakları değişkenlik göstermektedir. Pek çoğu tıp alanında çalışan doçent doktorların maaşları 2022 yılında ise 12bin 400 lira civarındadır. Bu rakama döner sermaye eklentileri dahil değildir.

Uzman Doktor Maaşı 2022 Döner Sermaye Dahil

2021 yılının enflasyon rakamlarının genel olarak beklenenden yüksek çıkması nedeniyle devlet kurumlarında çalışan tüm memurlara ocak zammı yeterli düzeyde yapıldı. Tabi ki de kamu kesiminde çalışan doktorlar da bu zamdan yeterince faydalandı. Doktorların gelirlerine yalnızca maaş hakkı değil tuttukları nöbet ücretleri, hastane içinde var olan döner sermaye ödemeleri ve doktorların faydalanmakta hak kazandığı diğer özlük haklarını da aktarmaya çalışmaktayız.

Temel tıp eğitimi olarak adlandırılan tıp fakültesi eğitimi tüm okullar da 4 yıl teorik ve 2 yıl pratik eğitimin ardından mezuniyetleri ile birlikte tıpta uzmanlık sınavını başarı ile kazanarak herhangi bir tıp fakültesinde meslekte uzmanlık eğitimi alan doktorlar uzman doktor unvanı kazanılır. Uzman doktorların 2022 senesi için maaşları 13bin 230 lira olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak nöbet görevleri geliri ve döner sermaye gelirleri de eklendiğinde maaşlar 16bin 700 lira seviyesinde çıkmaktadır.

Asistan Doktor Maaşı

Tıp eğitimi kişinin hayat boyu devam eden bir eğitimdir. İnsan vücudunun öğrenildiği bu eğitim sürecinde rahatsızlık ve hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi için çalışılır. Tıp mesleğine yeni başlamış asistan doktorlar, bu hayatları boyu sürecek uzun eğitim döneminde ve akademik süreçte mesleklerinde uzmanlık almadan önce çalıştıkları sürece mesleki deneyim kazanırlar.

Asistan doktorların maaşı 2021 yılı için 7bin 300 lira olarak belirlenmişti. Maaş zammı ve enflasyon düzeltmesi ile birlikte doktorların 2022 yılı kazancı 8bin 950 lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte asistan doktorların tuttukları nöbet başına da kazançları vardır. Nöbet başına aldıkları görev tazminatı 300 lira olarak belirlenmiştir.

Aile Hekimleri Ne Kadar Maaş Alıyor 2021

Aile hekimlerinin gelirleri ve maaşı 2022 yılında enflasyon rakamlarına göre arttırılmış ve güncellenmiştir. Türk sağlık sisteminde bulunan aile hekimleri, eski zamanlarda ki isimleriyle mahallelere kurulmuş sağlık ocaklarında görev yapan doktorlara verilen isimdir. Sağlık ocaklarında görevli aile hekimleri en düşük 7bin 150 lira en yüksekte 11bin 930 lira ücret almaktadır. Görev zorluğu bakımından en konforlu alana sahip aile hekimlerinin aldıkları ücret, sarf ettikleri efor karşılaştırıldığında büyük hastanelerde görevli uzman doktorlarla kıyaslanabilmektedir.

Aile Hekimi Maaşı 2022

Sağlık ocaklarında ya da aile sağlığı merkezlerinde görevlendirilen aile hekimlerinin maaşları farklılık göstermektedir.

Bu hekimlerin maaş farkını ortaya çıkaran nedenler;

Hekimin evli olup olmaması,

Çocuk sayısı,

Meslekte ki kıdemi,

Olarak sıralanabilir. Aile hekimleri en düşük olarak 2022 yılında 8bin 110 lira en yüksek ise 13bin 230 lira aylık alacaklardır.

Emekli Doktor Maaşı 2022

Emekli doktorların maaşları emekli oldukları pozisyon ile doğrudan ilgilidir. Uzman doktor emekli aylığı ile akademik gelişim göstermiş profesör doktor emekli maaşı arasında farklılıklar vardır. Buna göre meslekte 25 yılını tamamlamış uzman doktor emekli ikramiyesi olarak 120bin lira tutarında tazminat alarak 9bin 200 lira emekli maaşı almaktadır. Diğer yandan meslekte 25 yılını tamamlamış profesör doktor 225bin lira emekli ikramiyesi alarak 13bin 120 lira emekli maaş almaya hak kazanmıştır.

Profesör Maaşı 2022

Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılı enflasyon ölçümlerinin ardından uygulanacak maaş zamları da belli olmuştur. Buna göre profesör maaşları 2022 yılı için %32,25'lik bir artışla 13bin 935 liradan 18bin 185 liraya yükseltilmiştir. Ayrıca tıp profesörlerinin hastane bünyesinden elde ettikleri döner sermaye gelirleri ve nöbet tutma tazminatları da vardır. Buna göre yoğun çalışan bir profesör ayda 28bin lira gibi ücreti rahatlıkla kazanabilmektedir.

Asistan Doktor Maaşı Devlet

Zorunlu tıp eğitimi bitiren her doktor adayı mesleğine başladığında asistan doktor unvanı almaktadır. Asistan doktorların aylık maaşları 2022 yılı için 8bin 950lira olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak asistan doktorlar nöbetlere kalmaları halinde ek gelir elde etmektedirler. Bu rakam Anadolu illerinde günlük 300 lira seviyesindeyken daha büyük iller de hasta yoğunluğuna bağlı olarak günlük 500 lira düzeyine çıkmaktadır.

Özel Hastane Doktor Maaşları

Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm devlet sektörü çalışanlarının maaşlarında zam ve enflasyon farkı ödemeleri ile artış görüldü. Özel hastaneler de uzman doktorlar hastane döner sermayesinden faydalanırken aynı zamanda yüksek ücretlere de pozisyon bulabilmektedir. Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip bir kalp cerrahı büyük şehirlerde yer alan özel hastaneler de aylık 40bin lira ücrete kadar çalışabilmektedir. Bununla birlikte yine alanında 20 yıl kıdeme sahip bir beyin cerrahı özel hastaneler de kendisine 50bin lira aylık gelirli pozisyonlar bulabilmektedir.

Hangi Doktor Daha Çok Para Kazanır?

Medscape basın ve araştırma şirketinin Amerika ülkesinde yaptığı ve 26 adet ileri tıp uzmanlığı alanını irdelediği araştırmaya göre, pediatri uzmanlarının yıllık ortalama kazançları 204 bin dolar iken, yine aynı deneyim ve eğitime sahip kalp ve damar uzmanlarının yıllık kazancı 443 bin dolar olarak gerçekleşmektedir. Bu makas aralığı ülkemizde de hemen hemen benzerlik göstermektedir. 2021 yılı hastane müracaatları incelendiğinde en çok şikayet girişi ortopedi alanında yapılmıştır.

Muayene süreleri ve hastalar ile ilgilenme süreçleri dikkate alındığında kalp ve damar uzmanları en çok kazanan branşların başında gelmektedir. Bu branşı göz hastalıkları ve sinir hastalıkları uzmanlığı izlemektedir. Unutulmamalıdır ki branşların kazançları tüm doktor guruplarında eşit değildir. Alanında çok başarılı olmuş ve isim duyurmuş doktorlar hangi branşa sahip olursa olsun gelirleri bakımından her zaman yüksek avantaja sahiptir.

En Yüksek Maaş Alanlar Kalp Uzmanları

Ülkemiz de en çok gelire sahip uzmanlar kalp ve damar cerrahisi alanında eğitime sahip uzmanlardır.

Bu gelirleri etkileyen önemli faktörler;

Kalp rahatsızlığına sahip kişi sayısı,

Tedavi için harcanan para miktarı,

Tedavi ve ameliyat sonrası kontrol sayısı,

Kıstasları dikkate alındığından hasta ile en çok vakit geçiren bir branş olmasına karşın oldukça kazançlı bir branştır. Buna göre ülkemiz de 10 yıllık deneyime sahip bir kalp cerrahi özel hastanelerde aylık 35bin lirayı geçen ücretlerle çalışabilmektedir. Eğer kendi klinikleri varsa ve muayeneye hasta kabul edip anlaşmalı hastaneler de ameliyata girebiliyorsa bir kalp cerrahının aylık geliri altı haneli rakamlara ulaşabilmektedir.

Gastroenterologlar

Gastroenterologlar alanları itibariyle kendilerine iç organ uzmanı denilebilmektedir. Meslekleri boyunca karaciğer organı ile birlikte safra kesesi ile safra yolları alanlarında uzmanlıklara sahiptir. Bu alanlar da sıkça ameliyatları opera ederler ve mesleki deneyimleri bu organların sağlıklı çalışması ve çalışma bozuklukları üzerine kurguludur.

Beyin Cerrahları ve Radyologlar

Nöroşirürjiyen tanımı ile de bilinen beyin cerrahı, meslekleri boyunca sinir sistemi rahatsızlıklarını ve bozukluklarını inceler, rahatsızlıkları teşhis eder ve kişiyi ameliyata alarak cerrahi olarak tedavi eder. Radyologlar, uzmanlıkları itibariyle gerçekleşen hastalıkların veya kısmi yaralanmaların tedaviye başlanabilmesi için ve teşhis edilebilmesi için tıbbi film ve görüntüleri okuyan ve bilgileri dahilinde yorumlayabilen bir doktorlardır. Radyoloji uzmanları diğer branş hekimlerine göre ileri derecede anatomi ve patoloji bilgisine sahiptirler.

Radyoloji uzmanları tıp sektöründe en çok maddi hak kazanan branşlardan bir tanesidir. Özel hastanelerde ve kamu kesiminde diğer branşlara nazaran daha geniş iş imkanına sahiptirler. 2022 yılı ile mesleğe yeni başlamış bir radyoloji uzmanı özel hastaneler de 15 bin TL maaş almaktadır. Kamu kesiminde ise ücretler daha düşüktür. Devlet memuru olan bir radyolog kamu hastanesinde 2022 yılı için yaklaşık 11bin lira seviyesinde maaş alacaktır.

Cerrah Maaşları

Cerrahlar tıp sektöründe en çok kazanan meslek statüsüne sahip doktorlardır. Aylık gelirleri en düşük 14bin 500 lira iken daha büyük illerde ve özel hastaneler de görev yapan cerrahi hekimler ise 40bin lira gibi ücretlerle çalışabilmektedirler.

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