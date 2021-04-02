Türkiye çatısı altında Türkiye pazarına giriyor.

35'in üzerinde ülkede, 55 ofis ve 4.000'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ağ aracılığıyla dünyanın önde gelen markalarına hizmet veren Küresel Bütünleşik Pazarlama Ajansı Digitas Publicis Groupe Türkiye çatısı altında faaliyetlerine başladı. Data, teknoloji, kreatif, ve stratejiyi birleştiren yapısıyla markalara bütünleşik pazarlama iletişimi danışmanlığı sunan Digitas, yaratıcı medya kampanyaları, zenginleştirilmiş marka deneyimleri, pazarlama dönüşüm programları gibi hizmetleri bünyesinde barındırıyor.

Digitas İstanbul’un genel müdürlüğünü 2001 yılından bu yana sektörde önemli işlerin altına imzasını atan Birçim Öztaşkın üstelenecek. Öztaşkın, 2016 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Saatchi & Saatchi’ye katıldı. 2017 yılında Publicis One yapılanması ile birlikte, Publicis Groupe Türkiye’nin tüm kreatif, medya, dijital ajanslarının iş geliştirmesinden sorumlu lider olarak görevine devam etti.

Mart 2018’de, Daimler için özel oluşturulup kurulan global ajansı Publicis Emil’in Türkiye’de kurulmasına liderlik ederek, ajans başkanlığı görevine başladı. Publicis Emil Türkiye yaptığı işlerle kendi küresel network’ünde birçok kez “Best Case” olarak gösterildi. Ekim 2019 itibariyle görevine, Leo Burnett, Voden, Saatchi & Saatchi, Publicis Emil, OneHome ve PG One ajanslarının Genel Müdürü ve Publicis Groupe Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Publicis Groupe Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş konuyla ilgili olarak; “Publicis Groupe Türkiye ailesi olarak hizmet verdiğimiz markaların büyüme ve dönüşüm yolculuklarına katkı sağlamak en önemli hedefimiz. Bütünsel düşünebilen, sürekli gelişen ve esnek çözümler üreten çevik bir platformuz. Digitas da bu platformun en önemli yapıtaşlarından biri olacak. Bu noktada Digitas’ın küresel ‘unicorn’ ailesiyle Publicis Groupe çatısı altında Türkiye’deki faaliyetlerine başlamasından büyük mutluluk duyuyorum. Dünya genelinde hızla büyüyen bir yapının ülkemizde de Birçim Öztaşkın ve ekibinin katkılarıyla çok güzel işler yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Publicis Groupe Yönetim Kurulu Üyesi Birçim Öztaşkın da “Markaların bütünleşik pazarlama iletişimine olan ihtiyacı büyük bir hızla artıyor. Digitas İstanbul olarak bu artan talebin dinamiklerini hassasiyetle analiz ederek, dönemin gerektirdiği çeviklik ve yaratıcı çözümler odaklanacağız. Son derece heyecanlıyız. Bugüne kadar grup bünyesinde verdiğimiz hizmet portföyünü zenginleştirerek ilham verici, yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Küresel ölçekte imza atılan başarıların Türkiye’de de hızla ivme kazanacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.