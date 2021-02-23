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Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sıraya çıktı

Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" ile 77 bin 166 hektar ormanlık alanda 596 adet bal ormanı kurularak ülke ekonomisine yıllık 200 milyon lira katkı sağlandı.

Ekonomi 23.02.2021, 12:01
2010
Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sıraya çıktı

Proje kapsamında Cumhuriyetin 100. yılına kadar 720 adet bal ormanı kurulması hedeflenirken sağlanan destekler ile Türkiye bal üretiminde Çin’in ardından dünyada ikinci sıraya yükseldi.

“BAL ORMANI EYLEM PLANI” VERİMİ ARTIRDI

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) tarafından 2010 yılında Bal Ormanı fikri hayata geçirildi. 2013-2018 yıllarını kapsayan “Bal Ormanı Eylem Planı” hazırlanarak 2018-2023 yıllarını kapsayan ikinci Bal Ormanı Eylem Planı yürürlüğe konuldu. Ayrıca 2017 yılında çıkarılan “Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği” ile Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri düzenlenerek arıcıları bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanması sağlandı.

1.680 HEKTAR ALANDA 56 ADET BAL ORMANI KURULACAK

OGM’nin verdiği bilgiye göre 2020 yılında 6 bin 515 hektar alanda 68 adet bal ormanı tesis edildi. 2021 yılı içerisinde 1.680 hektar alanda 56 adet bal ormanı kurulması hedefleniyor.

BAL ÜRETİMİNİ DESTEKLEYECEK NEKTARLI TÜRLERİN EKİMİ YAPILDI

Tesis edilen Bal Ormanlarına orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak, arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin (arı otu, lavanta, püren, kekik vb. gibi) ekim ve dikimi yapılmakta. Çalışmalar kapsamında arıcılara sağlanan destekler sayesinde Türkiye bal üretiminde kısa sürede Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından dünyada ikinci sıraya yükseldi.

BAL ÜRETİMİ 110 BİN TON

TÜİK istatistiklerine göre, Bal Ormanı fikrinin hayata geçirildiği 2010 yılından 2019 yılına kovan sayısı 5 milyon 600 bin adetten 8 milyon adete, bal üretimi 81 bin tondan 110 bin tona yükseldi.

BAL ÜRETİMİNİN HAM PİYASA DEĞERİ 450 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Türkiye’de ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 110 bin ton civarında olurken bunun 80 bin ton çiçek balı ve 30 bin tonu basralı kızılçam ormanlarından üretilen çam balı olduğu ifade edildi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre 150 bin hanenin katıldığı bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon dolar civarında bulunuyor.

BAL ÜRETİCİLERİ GELİŞMELERDEN MEMNUN

Düzce’de geçimini arıcılık yaparak sağladığını belirten Burhan Kuş, “Burası kestane bal ormanıdır. OGM’den almış olduğumuz arıları çoğalttık. Bize yardımcı olan tüm kesime teşekkür ediyorum.” dedi.

Hüseyin Baş ise, “Burası bal ormanı olmadan buraya gelmekte güçlük çekerdik. Bal ormanı olduktan sonra kolay geliyoruz. Devletimizin sağladığı bu kolaylıktan faydalandık.” sözlerine yer verdi.

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