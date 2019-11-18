Türk markalarına en büyük talep Avrupa ve Rusya'dan

Fransa’nın Cannes kentinde 13 - 15 Kasım tarihlerinde 25’incisi düzenlenen perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC, Türk markaları ile yabancı yatırımcıları bir araya getirdi. 80’e yakın ülkeden 9 bin civarında ziyaretçinin katıldığı fuarda, Türk markalarına başta Avrupa, Rusya ve Balkanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda teklif geldi.

Fuarı değerlendiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının halen 125 ülkede mağaza ve satış noktalarının bulunduğunu, e-ihracat ile dünyanın en ücra köşesine bile ulaştıklarını hatırlattı. BMD üyesi 387 markadan 106’sının yurt dışında 4 bin 396 mağazası ve 12 bin 884 satış noktasının olduğunu bildiren Öncel, şöyle devam etti:

"YABANCI YATIRIMCILARA MARKALARIMIZIN GÜCÜNÜ ANLATTIM"

“Önemli bir başarı elde etmekle birlikte ne yazık ki potansiyelimizin hâlâ çok gerisindeyiz. Hak ettiğimiz yere ulaşmada tanıtımın büyük rolü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dünyanın önde gelen fuarlarına markalarımızın katılımını çok önemsiyoruz. MAPIC’i de tanıtım ve yeni işbirlikleri için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki organizasyon da çok verimli ve başarılı geçti. Markalarımız yatırımcılarla ve işbirliği potansiyelleri bulunan firmalarla yüzlerce görüşme yaptı. Özellikle Avrupa, Rusya ve Balkanlar’dan yoğun taleple karşılaştık. Başta yeme içme olmak üzere hediyelik eşya ve züccaciye markalarımızı tüm dünyada önemli fırsatlar beklediğini gözlemledik. Öte yandan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) ev sahipliği yaptığı yemekte Türkiye standına davet ettiğim yabancı yatırımcılara markalarımızın gücünü ve potansiyelini anlatma imkânı buldum. Önümüzdeki 3 yılda e- ticaretin çarpan etkisi ile yurt dışı ciromuzu çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum.”

Nejdet AYAYDIN ve Sinan ÖNCEL

NEJDET AYAYDIN: HAZIR GİYİMDE ÇOK GÜÇLÜ MARKALARIMIZ VAR

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ise Türk hazır giyim endüstrisinin yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı. İHKİB’in Dört Dörtlük Planı ile hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Ayaydın, şöyle devam etti:

“Hedefi yakalayabilmemiz için tasarım odaklı, yüksek katma değerli, markalı üretimi ve ihracatı arttırmak zorundayız. Hazır giyim ve konfeksiyonda markalı ihracatımızın payı henüz yüzde 15’i bile bulmuyor. İHKİB olarak bu oranı hızla yüzde 25’e çıkarmayı planlıyoruz. Hazır giyimde küresel bir oyuncu olmamızın yanı sıra çok güçlü markalarımız var. Markalarımızın tanıtımı ve yeni işbirlikleri geliştirebilmek için MAPIC’te Türkiye standının kuruluşunda 3 yıldır BMD’ye destek veriyoruz. 9 hazır giyim markamızın yer aldığı stant bu yıl da çok yoğun ilgi ile karşılaştı.”

Ayaydın, aynı zamanda çok önemli bir tanıtım fırsatı olarak gördükleri MAPIC’teki teklifleri markaların en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını sözlerine ekledi.