MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletler mücadelesindeki siyasi ve stratejik kuvvetimizdir. Sistemi sorgulayan, yargılayan, karalayan çevrelerin asıl kaygı ve korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel ve bölgesel hadiseler karşısında sözü geçen, ne diyeceği merak uyandıran bir Türkiye'nin doğuşudur. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var." dedi.

"BM, Filistin sorununun çözümünde aciz durumdadır. Konsey yapısı nedeniyle dünya barışı yaşanmasında ve çatışmaların önlenmesinde etkili olamamaktadır." diyen Bahçeli, "Netanyahu saati ve vakti geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Bu cani görevden uzaklaştırılmalıdır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Hamas’a terör örgütü demek, Gazze’ye sırt dönmektir." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek'e 'Her zaman arkasındayız' diyerek sahip çıktı

Bahçeli, "Türkiye’de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır." dedi.

Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de sahip çıkan Devlet Bahçeli, "Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız." diye konuştu.

Bahçeli, "Polemik üretenler boşa heveslenmesinler. Cumhur İttifakı vardır ve sonuna kadar var olacaktır." açıklaması yaptı.

Bahçeli, İYİ Parti kurultayı hakkında, "Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz." dedi.