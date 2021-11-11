banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Türk kahvesi New York Times Meydanı'nda tanıtılacak

- Türk kahvesinin tanıtımı için Arzum Okka ve Turkish Coffee Lady Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeselinin tanıtımı, 5 Aralık'ta New York Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek

Ekonomi 11.11.2021, 12:37
Türk kahvesi New York Times Meydanı'nda tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Arzum Okka ve Turkish Coffee Lady Vakfı iş birliğiyle Türk kahvesinin tanıtımı hazırlana belgesel, 5 Aralık'ta New York Times Meydanı'nda gösterilecek.

Arzum'un açıklamasına göre, tarihin ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin dünyayı 500 yıl önce nasıl değiştirdiğini ve Anadolu'da yüzyıllardır yaşayan farklı kahve kültürlerinin ilginç hikayelerini yabancı toplumlara aktarabilmek için özel bir belgesel hazırladı.

Turkish Coffee Lady Vakfı ile ödüllü yapım firması Cinec Film iş birliğinde hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, Türkiye'nin 8 şehrinden farklı sunum ve hikayelerle zenginleştirildi.

Belgeselin tanıtımı ilk olarak 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Sonrasında bir turneyle dünyaya yayılacak.

Belgesel için Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel çekimler gerçekleştirildi. UNESCO'nun "Dünyanın Somut Olmayan Kültürel Mirasları" listesinde yer alan Türk kahvesi geleneğinin hikâyesi ve lezzet çeşitliliği, belgesel eşliğinde ABD'nin farklı eyaletlerinde yapılacak kültürel etkinliklerle aktarılacak.

Belgeselin tanıtım turunda, ABD'de 6 eyalet gezilecek ve kahveseverler bol köpüklü Türk kahvesi ile buluşturulacak. 5 Aralık'ta gösterime girmesi planlanan yaklaşık bir saat uzunluğundaki belgesel, New York, Washington, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin kahve ile gerçekleşecek sanat gösterileriyle tanıtılacak.

Projeyi destekleyen diğer kurumlar arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu ve Kütahya Porselen bulunuyor.


- "İstanbul'dan Avrupa'ya, sonra tüm dünyaya"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu Gizem Şalcıgil White, dünyada çok popüler olan kahve ve kahvehane kültürünün 500 yıl önce İstanbul'dan Avrupa'ya, oradan da dünyaya nasıl yayıldığını tüm kahveseverlere anlatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

White, Times Meydanı'ndaki Thompson Reuters binasının dev ekranlarında Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlayan kapsamlı tanıtımlar gerçekleştirileceğini aktardı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak için yıllardır tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka: Arzum Okka' diyerek başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok noktasında Türk kahvesi kültürünü tanıtmak için başarılı projelere imza attık. Bu noktada bizimle aynı paydada buluşan Turkish Coffee Lady Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok önemsiyoruz. Kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumu, geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyanın neresine giderseniz gidin aynı eşsiz Türk kahvesi deneyimini yaşatan Arzum Okka aracılığıyla bugüne kadar on binlerce kişiyi bu muhteşem tat ve kültürle buluşturduğumuz için mutluyuz. Dünyanın farklı noktalarında içilen her bir fincan Türk kahvesi bizi amacımıza bir adım daha yaklaştırıyor."

Kolbaşı, ulaşabildikleri her yerde, farklı kültürlerden insanlara Türk kahvesi kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini bildirdi.

#Arzum #Arzum Okka #Murat Kolbaşı #Turkish Coffee Lady Vakfı #türk kahvesi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6