banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi

Türk iş adamı BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği’ne seçildi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bünyesinde turizm de dahil olmak üzere 9 farklı sektörde şirketi barındıran Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Yükselir’i ‘Turizm alanında Özel Elçi’ ilan etti. Daha önce UNWTO tarafından özel elçi ilan edilenler arasında ünlü futbolcu Lionel Messi de bulunuyor.

Ekonomi 20.01.2021, 14:18
4
Türk iş adamı BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği’ne seçildi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bünyesinde turizm de dahil olmak üzere 9 farklı sektörde şirketi barındıran Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Yükselir’i ‘Turizm alanında Özel Elçi’ ilan etti. Daha önce UNWTO tarafından özel elçi ilan edilenler arasında ünlü futbolcu Lionel Messi de bulunuyor.

Turizm sektörüne potansiyel katkı verecek kişilere verilen Turizm Özel Elçisi unvanının yeni sahibi Türk İşadamı Yavuz Yükselir oldu. Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de olan Dünya Turizm Örgütü’nün 113’üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir’e ‘Turizm Özel Elçisi’ unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi. Daha önce Turizm Özel Elçisi ilan edilenler arasında Lionel Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor.

“Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek”

Aldığı plaket hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Yükselir, "Bizim için çok gurur verici bir unvan. Global arenada ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nde bu şekilde yer almak ve Türkiye’nin lobi faaliyetini yapma imkânı elde etmek beni çok mutlu etti. Türkiye’den gelen bir işadamı olarak orada Türk Medeniyeti’nin farklılığını ve önemini tüm dünyaya anlatmak için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

Yükselir, "Dünya’da ilk defa hem Türk hem de Müslüman olan biri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün özel elçisi oldu. Global katkı sağlamayı düşünen bir kurum için önemli bir adım olduğuna inanıyorum Bu özel elçiliğin tarafıma uygun görülmesi ülkem ve benim adıma çok önemli. Müslüman ve Türk bir işadamı olarak yaptığımız gurur verici çalışmaların global anlamda geç de olsa takdir edilmesi, artık Türkiye’nin değerlerine ve insanlarına farkındalığı daha da artıracak. Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını yüzünden ağır darbe alan turizm sektörünün farklı bakış açıları ile yeniden yapılanmaya çalıştığını, bir Türk işadamı olarak kendilerinin sahip olduğu kriz yönetimi tecrübesini Dünya Turizm Örgütü ile birlikte global anlamda tüm turizm sektörünü eğitecek projelere başlayacaklarını belirten Yükselir, dijitalleşmenin önemine de ayrıca vurgu yaptı.

Yükselir, "Turizm sektöründeki projelerimiz UNWTO’nun da dikkatini çekti. Artık günümüzde bir turizm projesi yalnızca bina, tesis ya da çalışan değil veri toplayan ve bu veriyi işleyen, akıllı sistemlerle donatılmış ve kişiye özgü turizm konsepti yaratabilecek esneklikte ve kriz senaryoları dahil olmak üzere alternatif senaryoları hazırlanmış bir projeksiyon demek turizm. UNWTO ile birlikte sektördeki dönüşüm için tecrübelerimizi tüm dünya ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

2018 yılından bu yana UNWTO’nun Genel Sekreterliği’ni yapan Gürcü Zurab Pololikashvili, tören öncesi yapılan genel kurul toplantısında 8’e karşılık 25 ülkenin oyuyla bu göreve tekrar seçildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12