Türk doğal taş sektörü Körfez Ülkelerine sanal ticaret heyeti düzenleyecek

Covid-19 nedeniyle ülke ziyaretlerini ve tanıtım çalışmalarını büyük oranda dijitale taşıyan Türk doğal taş sektörü, sanal ticaret heyetlerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), ilkini Ağustos ayında Hindistan’a düzenlediği sanal ticaret heyetinin, ikincisini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerine 14-24 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, dünya doğal taş ithalatının 2019 yılında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Körfez Ülkelerinin yılda 1 Milyar Dolara yaklaşan ithalatla önemli pazarlar arasında yer aldığını söyledi. Türkiye’nin bu pazardaki durumunu hakkında bilgi veren Dinçer, şunları kaydetti: “Türkiye’nin doğal taş ihracatında Suudi Arabistan, üçüncü sırada bulunmaktadır. 2019 yılında bu ülkeye 125 Milyon Dolar değerinde doğal taş ihracatı yaptık. Doğal taş sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımız ise 40 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Diğer Körfez Ülkeleri olan Katar’a 16,5 Milyon Dolarlık, Kuveyt’e 15,5 Milyon Dolarlık, Bahreyn’e 4,4 Milyon Dolarlık ve Umman’a da 3 Milyon Dolarlık doğal taş ihracatı yaptık. Toplamda bu ülkelere yaptığımız ihracat yaklaşık 205 Milyon Dolar. Bizim için ciddi fırsatlar barındıran pazardan daha fazla pay almak için yeni normale uygun olacak şekilde çalışmalarımızı sanal ortama taşıdık. Çok ciddi bir hazırlık süreci sonunda 14 Eylül’de başlayacak olan sanal ticaret heyetimiz 24 Eylül’e kadar devam edecek. Suudi Arabistan’ın doğal taş ithalatında yüzde 33’lük pay ile birinci sırada bulunmaktayız. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), doğal taş ithalatında ise ülke olarak yüzde 15 payla 4’üncü sırada yer almaktayız. Katar ve Kuveyt’in üçüncü, Umman’ın ise dördüncü büyük doğal taş tedarikçisiyiz. Bahrey’in doğal taş ithalatında yüzde 26’lık pay ile birinci sırada bulunmaktayız. Hedefimiz birinci sırada bulunduğumuz ülkelerde pazar payımızı arttırmak, üçüncü dördüncü sırada bulunduğumuz ülkelerde ise lider konuma gelmek.”

Dinçer, 2020’nin ilk sekiz ayında Türkiye’nin maden sektöründe gerçekleşen ihracat miktarını 2,54 milyar dolar, doğal taş ihracatını ise 1,04 milyar dolar olarak açıkladı.

2022’yılında Katar’da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Kupası’na da değinen Dinçer, “Covid-19 tüm global ülkeleri etkilediği gibi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini de fazla etkiledi. Ancak 2022 yılında gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası’nın bölgedeki ekonomilere özellikle Katar’a olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Dünya Kupası etkisiyle inşaat, otel ve yol yatırımları bölge ekonomisinde olumlu bir etki yaratacaktır. Bu gelişmelerle birlikte Katar’daki potansiyeli de değerlendirerek ulaşmak istediğimiz doğal taş ihracat rakamlarında 2021 yılı itibariyle güçlü bir ivme yakalamayı hedefliyoruz . Dolasıyla 14 -24 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz sanal ticaret heyeti çok önemli” dedi.