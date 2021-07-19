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Tüketici güveni yeniden azaldı

Tüketici güven endeksi, temmuz ayında yüzde 2,7 azalarak 79,5 seviyesine geriledi.

Ekonomi 19.07.2021, 10:17
Tüketici güveni yeniden azaldı
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Tüketici güveninde kararsız tablo devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

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