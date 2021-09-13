TÜGİAD, Bursa’da farkını ortaya koyacak

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Nilüfer Çevikel’i ziyaret etti. Bursa’nın ekonomik potansiyelinin genele de yansıması gerektiği mesajı verilen görüşmede, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler konuşuldu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Parseker ve yönetim kurulu üyeleri, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’i ziyaret etti. 11 Eylül Bursa’nın Kurtuluşu Günü vesilesiyle Parseker, Çevikel’e Bursa’nın Fethi’ni anlatan minyatür tablo takdim etti. Farklı sektörler ve ekonomi gündemi ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette; kent ve ülke adına fark oluşturacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TÜGİAD’ın, ciddi istihdam oluşturan işverenlerin üye olduğu çok önemli bir dernek olduğunu vurgulayan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu derneği daha da büyütmek ve yeni üyeler kazandırmak istiyoruz. Bunun için de şube sayımızı artırıp, Türkiye’nin her yerinde olmak gibi bir plânımız var. Üreten şehirler, ekonomimiz için çok kritik önemde. Bursa da sanayisi, tarımı, ihracatı ve turizmi ile önemli bir kent. Dolayısıyla Bursa Şubemiz de güçlü. Kentin potansiyelinin ülke geneline, ihracat tablosuna daha güçlü şekilde yansıtılması gerekiyor. Hep beraber, el birliği ile çalışacağız. İşin sosyal boyutunda da, ekonomi boyutunda da her zaman var olacağız. Gücümüz yettiğince çalışmaya, üretmeye ve ülke ekonomimiz için katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜGİAD’ın çok güçlü bir üye profiline sahip olduğunu belirten Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker de “Mevcut Yönetim Kurulu Başkanımız Nilüfer Çevikel’in Bursalı olması şubemiz için ayrı bir gurur kaynağı. Genel Merkez’imizden aldığımız güç ile yeni farkındalıklar oluşturacağız. Önümüzdeki dönemde ekonomide rol model konumundaki başarılı isimleri üyelerimiz ile bir araya getireceğiz. Oluşturduğumuz komiteler ile de sektör bazlı çalışmalar yürütüp sorunların çözümü ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi konularına odaklanacağız” dedi.

TÜGİAD Bursa Şubesi 12. yönetim kurulu Anıtkabir’i de ziyaret etti. Parseker ve Bursa Şubesi yöneticileri, TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Yücelen ve TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım ile de bir araya geldi.