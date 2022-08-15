Tropikal meyvelerin en lezzetlisi...Kilosu 80 TL, hasadına başlandı

Türkiye’nin tarım da üretim merkezleri arasında yer alan Mersin’de tropikal meyvelerden Pitaya (Ejder Meyvesi) yetiştiren Akdoğan ailesi, geçen yıla oranla bu sene 3 kat daha fazla verim aldı. Tropikal meyvelerin en lezzetlileri arasında yer alan Ejder meyvesi üreticiyi 80 TL’lik kilogram fiyatıyla da sevindirdi.

Türkiye’nin tarım da üretim merkezleri arasında yer alan Mersin’de son yıllarda tropikal meyve üretimi de arttı. Hatay’dan Mersin’in Erdemli ilçesine yerleşen doğa ile iç içe çiftlik kuran Akdoğan ailesi de egzotik tropikal meyveler yetiştirmeye başladı. Avokadodan passifloraya kadar çeşit çeşit ürün yetiştiren aile, örtü altında da 4 dönüm alana ejder meyvesi dikti. İlk senesinde 4 dönümden 1 ton ürün alan üreticiler, bu yıl ise 3,5 ton civarında meyve almaya başladı. İkinci yılında 3,5 tona yakın ürün çıkması ve fiyatının kilogramda 80 TL’ye gitmesi nedeniyle üreticinin yüzü güldü. Hasadın sürdüğü bahçede bazı vatandaşlar kendileri de gelip istediği kadar ürün toplayıp alabildiği belirtildi.

Verim bu sene 3 kat arttı, talep fazla

Babası ve diğer kardeşinin Hatay’dan Mersin’e tarımla uğraşmak için yerleştiğini belirten kendisi de İstanbul’da kimya mühendisi olan Abdullah Akdoğan, ”2020 yılında ailecek bir işletme kurduk. Bu gördüğünüz sera 4 bin metre kare. Geçen yıl ejder meyvesinin ilk hasadını yapmıştık 1 ton civarında meyve aldık. Bu sene de beklentimiz yaklaşık 3,5 ton meyve” dedi.

Mersin ve Erdemli bölgesinde tropikal meyveler yaygınlaşmaya başladığını anımsatan Akdoğan,” Turizm amaçlı bölgeye gelenler ile diğer müşterilerimiz bahçemize gelip kendiler de alabiliyor. Şuanda talep gayet iyi. Hem buradan hem yurt dışından talep fazla. Hem gelen müşterilerimize hem de talep edenlere kilogramı 80 TL’den veriyoruz. Gayet güzel bir rakam şuan memnunuz" diye konuştu.

Lifli yapısı olduğu için şeker hastalığına iyi geldiğini ve bir çok vitamin içerdiğini dile getiren Akdoğan soğuk yenildiğini ferahlatan bir lezzeti olduğunu da kaydetti.

Hasadın kolay olduğunu belirten aile bireylerinden Hatice Akdoğan, bu sene verimli bir yıl olduğunu ve iyi ki bu işe girdiklerini ifade etti.

Ailece ürün hasadı yaptıklarını dile getiren Fatma Akdoğan ise, hasat yaparken öncelikle meyvenin çiçek kısımlarını kestiklerini daha sonra köklerinden budayarak kasalara yerleştirdiklerini aktardı.