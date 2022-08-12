Toplam ciro yüzde 129,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Haziran ayında yıllık yüzde 129,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 129,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 133,5, inşaat ciro endeksi yüzde 119,9, ticaret ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi yüzde 167,0 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 7,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Haziran ayında aylık yüzde 7,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 16,8, ticaret ciro endeksi yüzde 6,1, hizmet ciro endeksi yüzde 9,4 arttı.