TL'den değerli paraları var koyacak cepleri yok! 'Papua Yeni Gine Kinası'

1 Papua Yeni Gine Kinası, an itibariyle 4,60 Türk Lirasından işlem görüyor.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de bu konuya dikkat çekerek, "Adamların parayı koyacak cepleri yok, ama paraları bizimkinden değerli" ifadelerini kullandı.

Ertürk'ün sosyal medya paylaşımının tamamı ise şu şekilde:

2 YILDA 2'YE KATLADI

Papua Yeni Gine Kinası, 2 yıl önce de TL karşısında değer kazanmış ve gündeme oturmuştu.

8 Mayıs 2020 tarihinde, 1 Papua Yeni Gine Kinası 2,07 liraya yükselmişti. Şimdi ise 1 Papua Yeni Gine Kinası 4,60 Türk Lirası oldu.