Son Dakika
Bakan Yanık’tan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert tepki: “Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP’nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı”
TL'den değerli paraları var koyacak cepleri yok! 'Papua Yeni Gine Kinası'
Papua Yeni Gine'nin geleneksel kıyafeti; Ayakkabı, baş örtüleri veya gömlekleri olmayan basit bir önlük, peştemal veya etek. Şimdi ise akıllarda tek soru bu kadar değerli parası olan Papualılar paraları nereye koyuyorlar?
Ekonomi 31.05.2022, 16:08 31.05.2022, 16:29
1 Papua Yeni Gine Kinası, an itibariyle 4,60 Türk Lirasından işlem görüyor.
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de bu konuya dikkat çekerek, "Adamların parayı koyacak cepleri yok, ama paraları bizimkinden değerli" ifadelerini kullandı.
Ertürk'ün sosyal medya paylaşımının tamamı ise şu şekilde:
2 YILDA 2'YE KATLADI
Papua Yeni Gine Kinası, 2 yıl önce de TL karşısında değer kazanmış ve gündeme oturmuştu.
8 Mayıs 2020 tarihinde, 1 Papua Yeni Gine Kinası 2,07 liraya yükselmişti. Şimdi ise 1 Papua Yeni Gine Kinası 4,60 Türk Lirası oldu.