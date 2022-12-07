TKBB'den Çevrim içi Katılım Finans Sözlüğü

İslam iktisadı ve finansının giderek artan önemi, alanla ilgili literatürün hızla gelişmesine neden oldu. Buna paralel olarak çoğunluğu İngilizce çalışmalardan yapılan çeviriler son yıllarda artış gösterdi. Yayınlarda kullanılan alana özgü terimlerin ve kavramların doğru ifade edilmesi, ortak bir dilin benimsenmesi bir ihtiyaç olarak belirdi. Bu noktadan hareketle Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), çevrim içi TKBB Katılım Finans Sözlüğü'nü kullanıma sundu. 1,5 yıllık bir çalışma sonucunda oluşturulan sözlük için İslam iktisadı ve finansı alanındaki İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiş eserler incelendi. Öne çıkan 500 kavramın İngilizce ve Türkçe karşılıkları örnek cümlelerle tanımlandı. Kavram sayısının 2 bine çıkartılması planlanan sözlüğün, gelişerek araştırmacılara uzun yıllar hizmet etmesi amaçlanıyor.

TKBB Katılım Finans Sözlüğü; Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin destekleri ve Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü (Proje Yürütücüsü) Öğretim Görevlisi Mücahit Özdemir, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Öznur Özdemir, Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Akkaş, Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Hüseyin Burgazoğlu, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Nazan Lila, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Ali Can Yenice, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Burak Çıkıryel gibi alanında uzman akademisyenlerin katkıları ile oluşturuldu.