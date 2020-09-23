Ticaret Bakanı Pekcan’dan G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda işbirliği mesajı

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik işbirliğimize devam etmeliyiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 26 ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen ’G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na videokonferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl G20 görüşmelerinin ana gündem maddesini tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının oluşturduğunu belirterek, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak, pandeminin ülkeler ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadeleye odaklandıklarını söyledi.

Bu kapsamda 14 Mayıs tarihinde korona virüs salgınına yönelik G20 eylemlerini başarıyla onayladıklarını hatırlatan Pekcan, ancak bu eylemlerin uygulanmasının en az onları tanımlamak kadar önem taşıdığını söyledi.

Özellikle ticareti kısıtlayıcı birçok önlemi ortadan kaldırma ve daha fazla ticareti kolaylaştırma aracını uygulamaya koyma konusunda G20 eylemlerinin uygulanmasına yönelik daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Pekcan, “Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik işbirliğimize devam etmeliyiz. Her ne nedenle olursa olsun, ikili ya da çoklu ilişkilerde kısıtlayıcı eylemler ve tarife dışı engellerden kaçınmalıyız. Tüm üyeleri bu konuda azami dikkat göstermeye davet ediyorum” dedi.

Pekcan, pandemi sonrası dönemde de ülkelerin ekonomik anlamda toparlanmalarında adil, açık, çok taraflı ticaret sisteminin uluslararası ticaret için öngörülebilirliği ve istikrarı teşvik etmede hayati bir rol oynayacağını kaydetti.

Diğer birçok G20 ülkesinde olduğu gibi, mikro ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğuna ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik rol oynadığına dikkati çeken Pekcan, bu amaçla G20’nin söz konusu işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik politika metnini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Pekcan, “Mikro işletmelere ve KOBİ’lere yönelik uygulamaya koyacağımız politikalar, işletmelerin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmelerinin yanı sıra küresel ekonomiye entegrasyonlarını ve dış şoklara karşı dayanıklılıklarını artırma konusunda hayati önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan teknoloji odaklı yatırımları teşvik etmek, bilgiye dayalı ekonomilere katkı sağlanması ve yabancı yatırımı çekme konusunda ihtisas serbest bölgelerinin önemli rol oynadığına inandıklarını ifade eden Pekcan, hizmet ticaretine yönelik iç düzenleme çalışmalarının hizmet ticaretinde istikrar ve öngörülebilirliğin geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

’Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Girişimi’nin özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere yönelik yatırımları kolaylaştırmak için önemli bir rol oynadığına inandıklarını belirten Pekcan, izleme, müzakere ve anlaşmazlıkların halline yönelik temel işlevlerini iyileştirmek için DTÖ’nün reformunun önemini vurguladı.

Bakanlar Bildirgesinden: Covid-19 önlemleri ticarete engel olmamalı

Öte yandan toplantı sonucunda, G20 ticaret ve yatırım gündeminin temel çıktıları niteliğinde bir Bakanlar Bildirgesi ve Bildirge ekinde altı belge kabul edildi.

Bakanlar Bildirgesi’nde, Covid-19 ile mücadelede alınan acil ticaret önlemlerinin DTÖ kurallarıyla uyumlu olması, ticarete gereksiz engel yaratmaması ve küresel tedarik zincirlerinde bozulmaya neden olmaması gerektiği vurgulandı.

Pandeminin sosyal ve ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla tüm politika araçlarının kullanılmaya devam edileceğine dikkat çekilen bildirgede bazı sektörlerdeki kapasite fazlası gibi yapısal sorunların olumsuz etkilere neden olabileceğine de dikkat çekildi.