Tekstil atölyesi kadınlara ekmek kapısı oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde eski devlet hastanesi tekstil atölyesine dönüştürüldü. 80’i kadın 130 kişiye ekmek kapısı olan işletmede daha fazla istihdam için ise başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Akçadağ ilçesinde 2 yıl önce ilçe belediyesi tarafından özel bir firma destekli eski hastane binasında faaliyete geçirilen tekstil atölyesi 80’i kadın 130 kişi ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda ilçede faaliyet gösteren tek tekstil atölyesi durumunda olan işletmede daha fazla kişiye istihdam sağlanması için ise başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Tüketen değil üreten kadınlar olmak istediklerini belirten işletme çalışanlarından Nurcan Aslangiray, " Atölyede makineci olarak çalışıyorum. Çocuklarımız olduğu için Malatya’ya gidemiyorduk. Burası bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Ekonomik özgürlüğümüz var. Tüketen değil üreten kadınlar olmak istiyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. İlçede benzer işletme sayısının artması temennisinde bulunan bir başka çalışan olan Meryem Güde ise "Sekiz aydır burada makineci olarak çalışıyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize bu iş imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah başka fabrikalarda ilçemizde açılır" ifadelerini kullandı. Tekstil atölyesi yetkililerinden Arzu Demir’de, " Akçadağ’a 2020 yılı sekizinci ayında geldik. Akçadağ Belediye Başkanımız ve ekibinin ciddi emekleri oldu öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Toplamda işletmede 80’i bayan olmak üzere 110 kişi çalışıyor. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. İki ay sonra yeni yerimize taşınacağız" dedi. Akçadağ’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6. Cazibe Merkezleri Yatırım programına alınmasını isteyen Demir, "Burada annelerimiz, üniversiteyi bitirmiş kızlarımız var ciddi anlamda destekliyoruz, bir çok kişi meslek sahibi oldular. Öte yandan Malatyalı milletvekillerimizden Akçadağ’ın da 6. Bölge Cazibe Merkezi yatırım programına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu